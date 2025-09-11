Colima
Detienen a un involucrado en la masacre de seis personas en panaderÃa de ColimaLa madrugada del 2 de septiembre, seis personas fueron asesinadas y una mÃ¡s resultÃ³ herida en la agresiÃ³n armada en la colonia Placetas.
COLIMA, Col. (apro).- La Mesa de CoordinaciÃ³n Estatal para la ConstrucciÃ³n de Paz y Seguridad de Colima informÃ³ que fue aprehendido Marco Antonio "N", uno de los presuntos responsables de la masacre de seis personas ocurrida en una panaderÃa de la capital colimense.
La detenciÃ³n fue realizada por elementos de la FiscalÃa General del Estado (FGE) en colaboraciÃ³n con la SecretarÃa de Seguridad PÃºblica (SSP) del Gobierno del Estado de Colima, la SecretarÃa de la Defensa Nacional (Sedena), SecretarÃa de Marina (Semar), asÃ como la Guardia Nacional (GN).
Mediante un comunicado, la FGE recordÃ³ que los hechos con los que se relaciona a la persona detenida ocurrieron durante la madrugada del martes 2 de septiembre al interior de una panaderÃa ubicada en la colonia Placetas, municipio de Colima, donde seis personas fueron asesinadas y una mÃ¡s resultÃ³ herida como resultado de una agresiÃ³n con disparos de arma de fuego.
IndicÃ³ que, como resultado del seguimiento de diversas lÃneas de investigaciÃ³n, asÃ como de labores de inteligencia, trabajo de campo y la recolecciÃ³n y anÃ¡lisis de videos de las cÃ¡maras del Centro de Control, Comando, ComunicaciÃ³n, CÃ³mputo, CoordinaciÃ³n e Inteligencia (C5i), y de otras cÃ¡maras en la zona de los hechos, se pudo identificar a una persona con presunta participaciÃ³n en los hechos.
Posteriormente se implementaron operativos en diferentes colonias de la capital que permitieron tener datos de prueba suficientes para obtener una orden de aprehensiÃ³n en contra de dicho individuo, quien fue puesto a disposiciÃ³n del Ministerio PÃºblico correspondiente, a fin de que se determine su situaciÃ³n jurÃdica y continÃºen las indagatorias.
AsÃ tambiÃ©n, la Mesa de CoordinaciÃ³n informÃ³ que la FGE asegurÃ³ en el lugar de los hechos envoltorios con droga, residuos de narcÃ³ticos y objetos utilizados para su consumo, que fueron embalados y remitidos para su anÃ¡lisis pericial conforme a los protocolos establecidos.