COLIMA, Col. (apro).- La Mesa de CoordinaciÃ³n Estatal para la ConstrucciÃ³n de Paz y Seguridad de Colima informÃ³ que fue aprehendido Marco Antonio "N", uno de los presuntos responsables de la masacre de seis personas ocurrida en una panaderÃ­a de la capital colimense.

La detenciÃ³n fue realizada por elementos de la FiscalÃ­a General del Estado (FGE) en colaboraciÃ³n con la SecretarÃ­a de Seguridad PÃºblica (SSP) del Gobierno del Estado de Colima, la SecretarÃ­a de la Defensa Nacional (Sedena), SecretarÃ­a de Marina (Semar), asÃ­ como la Guardia Nacional (GN).

Mediante un comunicado, la FGE recordÃ³ que los hechos con los que se relaciona a la persona detenida ocurrieron durante la madrugada del martes 2 de septiembre al interior de una panaderÃ­a ubicada en la colonia Placetas, municipio de Colima, donde seis personas fueron asesinadas y una mÃ¡s resultÃ³ herida como resultado de una agresiÃ³n con disparos de arma de fuego.

IndicÃ³ que, como resultado del seguimiento de diversas lÃ­neas de investigaciÃ³n, asÃ­ como de labores de inteligencia, trabajo de campo y la recolecciÃ³n y anÃ¡lisis de videos de las cÃ¡maras del Centro de Control, Comando, ComunicaciÃ³n, CÃ³mputo, CoordinaciÃ³n e Inteligencia (C5i), y de otras cÃ¡maras en la zona de los hechos, se pudo identificar a una persona con presunta participaciÃ³n en los hechos.

Posteriormente se implementaron operativos en diferentes colonias de la capital que permitieron tener datos de prueba suficientes para obtener una orden de aprehensiÃ³n en contra de dicho individuo, quien fue puesto a disposiciÃ³n del Ministerio PÃºblico correspondiente, a fin de que se determine su situaciÃ³n jurÃ­dica y continÃºen las indagatorias.

AsÃ­ tambiÃ©n, la Mesa de CoordinaciÃ³n informÃ³ que la FGE asegurÃ³ en el lugar de los hechos envoltorios con droga, residuos de narcÃ³ticos y objetos utilizados para su consumo, que fueron embalados y remitidos para su anÃ¡lisis pericial conforme a los protocolos establecidos.