El diputado Manuel Espino sufrió derrame cerebral y está en terapia intensiva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el diputado Manuel Espino sufrió un derrame cerebral y está en terapia intensiva.

“Ayer tuvo un derrame en el cerebro y lo intervinieron hacia las 9-10 de la noche. Está en terapia intensiva en un lugar que sus familiares, por la emergencia, lo condujeron. Para que se evite especulación, formalmente sí tuvo un problema de salud, el senador Manuel Espino, lo intervinieron ayer, la madrugada de hoy (sic)”, dijo Monreal.

El diputado morenista deseó su pronta recuperación y afirmó que estarán muy solidarios con su familia y con sus seres queridos.

Espino Barrientos, quien por varios años fue panista e incluso presidente nacional de ese partido, saltó en febrero de 2020 al gobierno de la 4T.

En 2021 dejó el cargo de comisionado del Servicio de Protección Federal (SPF) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para competir sin éxito por la gubernatura de Durango por el partido Morena. Actualmente es diputado federal de Morena.