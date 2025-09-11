Monreal sugiere que comparezcan juntos los titulares de la SSPC, Marina y Defensa en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sugirió que comparezcan juntos los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En entrevista en la Cámara de Diputados, el legislador morenista detalló que los invitará para que ellos comparezcan, aunque, resaltó, que por la naturaleza de su función entenderían que no pudieran acudir.

“Sí, nosotros vamos a invitar a comparecer al secretario de Seguridad Pública y vamos a sugerir que puedan acudir los integrantes del gabinete de Seguridad, entre los que se encuentran los secretarios de Marina y de Sedena. Su función es muy delicada y lo entendemos. Normalmente, y la historia así lo demuestra, no comparecen ellos dos.

“Hoy vamos a sugerir al secretario de Seguridad puedan acompañarlo, por si hubiera algunas dudas respecto de la función que desempeñan, por parte de los diputados o quisieran preguntar alguna acción.

El legislador morenista enfatizó que los funcionarios tal vez no acudan a la Cámara baja, como ocurrió en los gobiernos del PRI y del PAN.

“Siempre, siempre, siempre, desde que era el PRI mayoría, nunca comparecían; cuando fue el PAN mayoría nunca comparecían por razones de su mandato y de la naturaleza de su función”, recordó.