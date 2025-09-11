Moreira acusa a Morena de pretender apropiarse de los ahorros con impuesto por guardar dinero

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que el gobierno de Morena pretende apropiarse de los ahorros de los mexicanos, mediante el incremento al impuesto que pagan por guardar su dinero en el banco.

En sus redes sociales, el diputado priista resaltó que en el artículo 24 de la Ley de Ingresos para 2026, se plantea cobrar 0.90 por ciento del capital ahorrado, el que con esfuerzo se junta lícitamente para depositarlo en una cuenta bancaria, dinero que afirmó, ya se había pagado impuestos sobre la renta o de algún otro tipo.

“Entonces, hoy por hoy, Morena nos propone subir del punto cinco de capital de ahorro al punto nueve, de incremento. Entonces, si ahorra 10 mil pesos, con la ley actual, usted paga, por cada 10 mil pesos de ahorro, 50 pesos”, explicó.

Rubén Moreira afirmó que este impuesto es grave porque desmotiva a los que quieren guardar parte de su patrimonio, cuando lo que este país requiere, es un incremento en la inversión pública y privada, generar un gran impulso en el desarrollo económico y condiciones de efectivo para los que ahorran y para los que invierten.

Para finalizar, el diputado tricolor aseguró que, en realidad, el gobierno federal quiere el capital de los ahorros, más el dinero de los impuestos llamados “saludables”, para pagar las “obras faraónicas” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, al que incluso le aumentaron el presupuesto.