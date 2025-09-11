Quién es Manuel Espino, el diputado de Morena hospitalizado en terapia intensiva

Manuel Espino, legislador de Morena por Durango, está en cuidados intensivos después de una cirugía de urgencia.. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Manuel Espino Barrientos, diputado federal de Morena por Durango y ex presidente nacional del PAN, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un derrame cerebral la noche del 10 de septiembre de 2025. El legislador fue intervenido quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva bajo vigilancia médica.

Manuel Espino sufrió un derrame cerebral y está en terapia intensiva

De acuerdo con información de su bancada, Espino ingresó de urgencia a un hospital de la Ciudad de México entre las 21:00 y 22:00 horas del miércoles. Tras la intervención médica, se encuentra en cuidados intensivos. Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial que precise el alcance del daño neurológico ni el pronóstico de recuperación.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Quién es Manuel Espino, el diputado hospitalizado de urgencia

Manuel de Jesús Espino Barrientos nació el 29 de noviembre de 1959 en Durango. Tiene 65 años y ha tenido una extensa trayectoria política en distintos partidos y cargos públicos.

En 2005 fue electo presidente nacional del Partido Acción Nacional, cargo que ocupó hasta 2007. Tras su salida del PAN, militó en Movimiento Ciudadano y posteriormente se incorporó a Morena en 2021.

TE PUEDE INTERESAR: Larry Ellison: Quién es el nuevo hombre más rico del mundo tras superar a Elon Musk en 2025

En la administración federal se desempeñó como comisionado del Servicio de Protección Federal y fue también director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

Actualmente ocupa una curul en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados por representación proporcional. Forma parte de comisiones legislativas vinculadas con temas de seguridad, defensa y comunicaciones.

Reacciones tras la hospitalización de Manuel Espino

Compañeros de bancada y legisladores de distintos grupos parlamentarios expresaron solidaridad con la familia de Espino y desearon su pronta recuperación. Desde la coordinación de Morena se informó que se dará seguimiento a su estado de salud y que en caso necesario se evaluarán mecanismos institucionales de suplencia temporal.

Qué pasará en el Congreso tras la hospitalización de Espino

El reglamento de la Cámara de Diputados contempla figuras de suplencia en caso de que un legislador quede imposibilitado para ejercer sus funciones por enfermedad grave. En este momento no se ha tomado ninguna determinación, a la espera de la evolución médica del diputado.