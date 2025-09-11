Sheinbaum ofrece apoyo a familiares de víctimas de la explosión de pipa en Iztapalapa

Sheinbaum lamentó la tragedia por la explosión sobre Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de la Concordia en Iztapalapa. Foto: Montserrat López y especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que desde el gobierno federal y de la Ciudad de México se apoya a los familiares de las víctimas de la explosión de una pipa sobre Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Durante su conferencia en Palacio Nacional aseguró:

Hemos estado ayer cercanos y con los equipos junto a la jefa de Gobierno por el lamentable suceso, accidente que ocurrió ayer en Iztapalapa”.

Añadió que todos los sistemas de salud han estado “muy pendientes obviamente Secretaría de Defensa, Marina y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, que desde el primer momento estuvo ahí”.

Reportan 4 personas muertas

Antes de las 23:00 horas del miércoles 10, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el número de personas fallecidas tras la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa ascendió a cuatro, mientras que el número de lesionados llegó a 90.

La jefa de gobierno Clara Brugada, informó que "al corte de las 22:30 horas, lamentablemente suman cuatro las personas fallecidas; registramos 90 lesionados".