Sheinbaum recibe al presidente del BID, organismo criticado por AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de avanzar en el Plan México.

En sus redes sociales publicó: “En Palacio Nacional, recibimos a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a su equipo; hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país”.

La mandataria federal ha reafirmado el compromiso de construir el segundo piso de lo que llaman “cuarta transformación”; aunque, en el primer piso, la opinión del expresidente Andrés Manuel López Obrador en torno al BID era muy distinta.

En diciembre de 2022 declaró que, como otros bancos de América Latina, el BID “no hacen nada, no ayudan, no impulsan la actividad productiva, no generan empleos en los países, son aparatos burocráticos onerosos de fachada”.

No fue la única crítica, hubo otras: en noviembre de 2022 cuestionó también la elección del propio Goldfajn, recibido hoy por la presidenta Sheinbaum Pardo.

“No hay cambio en la elección del director del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, es más de lo mismo, es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal, se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos y así eligen. Es lamentable que esto siga pasando, no hay cambios”, declaró el expresidente.

Una más fue en abril de 2020 cuando declaró: “No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes, antes el poder económico y el poder político eran lo mismo, se alimentaban, se nutrían mutuamente; ahora ya no, ahora el gobierno representa a todos, hay una separación entre poder económico y poder político”.

Con este nuevo gobierno, la dinámica cambia frente a organismos como el BID para poner en marcha el Plan México y hacer frente a las medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impone aranceles a México por diversas razones.