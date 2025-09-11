Silza asegura que pipa que explotó en Iztapalapa sí tiene seguro; contradice a ASEA

Una pipa de gas de Transportadora Silza explotó en Iztapalapa. Foto: SSC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Derivado de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, Transportadora Silza contradijo a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), al asegurar que sí cuenta con pólizas de seguro vigentes.

Un día después del accidente, la compañía difundió un comunicado en el que precisó su postura respecto a la explosión de una de sus unidades.

“Sí contamos con pólizas de seguro vigentes. Transportadora Silza cuenta con las pólizas de seguro obligatorias conforme a la legislación vigente, incluyendo seguro de responsabilidad civil y seguro por daño ambiental, entre otras coberturas específicas para el transporte de materiales peligrosos”, señaló.

La empresa agregó que las aseguradoras correspondientes ya han comenzado el proceso para responder por los daños materiales, “personales y sociales derivados del incidente, conforme a los términos legales y contractuales establecidos”.

Asimismo, informó que mantiene colaboración con las autoridades locales y federales, así como con los cuerpos de protección civil y peritaje, para el esclarecimiento de los hechos y el cumplimiento de sus obligaciones legales.

“Reiteramos nuestro profundo pesar por este trágico suceso, expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas”, se lee en el documento difundido este 11 de septiembre.

No hay póliza: ASEA

Previamente, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) sostuvo una versión contraria.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales afirmó que la empresa propietaria de la pipa de gas LP que explotó en Iztapalapa carece de seguro vigente.

Tras rastrear permisos y seguros relacionados con el semirremolque involucrado, la ASEA informó que en lo que va de 2025 Transportadora Silza “no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de seguro de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad del semirremolque involucrado”.