Suman ocho personas muertas por la explosión de la pipa con gas en Iztapalapa (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La explosión de una pipa con gas en el puente La Concordia, Iztapalapa el miércoles 10 dejó un saldo de ocho personas muertas, informó la jefa de gobierno, Clara Brugada, en conferencia de prensa un día después de la tragedia.

Brugada también mencionó que hay 94 personas heridas, 22 en estado crítico, 6 graves. Tras la atención médica, 19 personas ya fueron dadas de alta. 67 personas siguen hospitalizadas.

La jefa de gobierno aseguró que las familias de los heridos y fallecidos no están solos y prometió que tendrán todo el apoyo del gobierno.

Hay responsabilidades que tienen que asumirse por parte de privados, somos un Gobierno solidario que no puede dejar pasar esta situación”, aseguró Brugada.

Además, la mandataria local anunció que se implementará un protocolo de circulación sobre el tipo de vehículos que transitan en la ciudad.

Tomada de video de la conferencia de Brugada

Aprovechó para agradecer a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el apoyo recibido, así como a las instancias de rescate y médicas que han apoyado a las víctimas.

Horas antes se había dado a conocer que eran seis personas las que perdieron la vida y 90 heridos, información que proporcionó Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

"Tenemos dos personas fallecidas adicionales", aseguró Myriam Urzúa, quien detalló que de los 90 heridos hay 23 en estado crítico.

La Fiscalía capitalina informó la noche del miércoles que en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México investiga las causas de la explosión ocurrida la tarde del 10 de septiembre, a las 14:25 horas, debajo del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza. En un comunicado precisó que 32 vehículos resultaron afectados luego de que se presentó una fuga de gas en la pipa, lo que originó la explosión y una fuerte onda expansiva.

Los elementos de la FGJCDMX también trabajan en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), a fin de determinar si la empresa propietaria de la pipa cumplía con la regulación correspondiente.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, su personal se encuentra brindando contención psicológica, acompañamiento jurídico y orientación social a los afectados y sus familiares, en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) local.