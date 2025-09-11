¿Te puede llamar tu jefe fuera del horario laboral? Así aplica el nuevo derecho a la desconexión

El derecho a la desconexión laboral en protege a empleados y evita sanciones por no responder fuera de turno.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Congreso de la Ciudad de México aprobó el 15 de agosto de 2025 una reforma constitucional al artículo 10 de la Constitución local que reconoce el derecho a la desconexión digital. A partir de su publicación en la Gaceta Oficial, los trabajadores ya no estarán obligados a responder llamadas, mensajes o correos fuera de su jornada laboral, incluidas vacaciones y fines de semana.

¿Cuándo entra en vigor el derecho a la desconexión digital?

La reforma entra en vigor desde su publicación oficial en la Gaceta de la CDMX, lo que hace efectivo el derecho a la desconexión de manera inmediata.

¿Qué protege esta norma?

El trabajador no está obligado a responder fuera del horario laboral.

No responder no puede ser motivo de despido o sanción.

Aplica para todos los trabajadores, sin importar si están en oficina o en home office.

¿Qué hacer si tu jefe te contacta fuera del horario?

Revisa tu contrato: identifica con claridad los horarios pactados.

Comunica tu decisión: informa a tu empleador que te acogerás al derecho a desconexión.

Guarda evidencia: conserva correos, mensajes o llamadas recibidas fuera del horario.

Busca asesoría: en caso de incumplimiento, acude a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

Contexto legal a nivel nacional

Desde 2021, la Ley Federal del Trabajo ya contemplaba este derecho en el artículo 330-E, pero solo para trabajadores en modalidad de teletrabajo. Con la reforma aprobada en CDMX, ahora se garantiza para todos los trabajadores, al elevarlo a rango constitucional local.

La reforma responde a la necesidad de proteger la salud mental, el descanso y el equilibrio entre la vida personal y laboral. Legisladores capitalinos señalaron que la práctica de estar disponible todo el tiempo constituye una forma de “esclavitud digital” que ahora se busca erradicar.