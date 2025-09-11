Tormenta tropical Mario azotarÃ¡ con lluvias fuertes de viernes a lunes en los siguientes estados

Probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de MÃ©xico este viernes. Foto: Cuartoscuro / Galo CaÃ±as

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Este fin de semana se prevÃ© que se forme la tormenta tropical Mario, que provocarÃ¡ lluvias y rachas de viento fuertes, informÃ³ el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN).

Del 12 al 15 de septiembre habrÃ¡ desde chubascos hasta lluvias puntuales fuertes con descargas elÃ©ctricas y granizo en la mayor parte del paÃ­s, de acuerdo con el organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua).

Durante la tarde-noche del jueves y madrugada del dÃ­a viernes, la circulaciÃ³n y desprendimientos nubosos de la depresiÃ³n tropical Trece-E, asociados con la vaguada monzÃ³nica que se extiende muy prÃ³xima a las costas del PacÃ­fico Sur Mexicano y aunado a inestabilidad atmosfÃ©rica, propiciarÃ¡n lluvias intensas en Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero y Oaxaca, asÃ­ como lluvias fuertes en el centro del paÃ­s, incluido el Valle de MÃ©xico.

Adicionalmente rachas de viento de hasta 60 kilÃ³metros por hora y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Una vaguada en niveles altos de la atmÃ³sfera extendida sobre el golfo de MÃ©xico y la penÃ­nsula de YucatÃ¡n, en combinaciÃ³n con el ingreso de humedad del golfo de MÃ©xico y mar Caribe, originarÃ¡n lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo; asÃ­ como lluvias muy fuertes en Tamaulipas, QuerÃ©taro e Hidalgo.

El monzÃ³n mexicano en interacciÃ³n con una vaguada en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera sobre el occidente de la penÃ­nsula de Baja California, propiciarÃ¡n chubascos y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Se prevÃ© para este viernes la tormenta tropical Mario

Para el dÃ­a de maÃ±ana, se prevÃ© que la depresiÃ³n tropical Trece-E, se intensifique a la tormenta tropical Mario, la cual se localizarÃ¡ frente a las costas de Guerrero y MichoacÃ¡n.

Su circulaciÃ³n y desprendimientos nubosos, asociados con la vaguada monzÃ³nica que se mantendrÃ¡ muy prÃ³xima a las costas del PacÃ­fico Sur Mexicano, ocasionarÃ¡n lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n y Guerrero, ademÃ¡s de rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Guerrero, MichoacÃ¡n y Colima.

Por otra parte, una vaguada en niveles altos de la atmÃ³sfera extendida sobre el golfo de MÃ©xico y la penÃ­nsula de YucatÃ¡n, en combinaciÃ³n con la aproximaciÃ³n de una onda tropical a Quintana Roo y el ingreso de humedad del golfo de MÃ©xico y mar Caribe, propiciarÃ¡n lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

SimultÃ¡neamente, el monzÃ³n mexicano en interacciÃ³n con una vaguada en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera sobre el occidente de la penÃ­nsula de Baja California, originarÃ¡n chubascos y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; asÃ­ como lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit.

A su vez, el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico y golfo de MÃ©xico, aunado a inestabilidad atmosfÃ©rica, generarÃ¡n chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Finalmente, continuarÃ¡ el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte de la RepÃºblica Mexicana, entidades del litoral del PacÃ­fico y del golfo de MÃ©xico, ademÃ¡s de la penÃ­nsula de YucatÃ¡n.

Valle de MÃ©xico

Condiciones de cielo nublado la mayor parte del dÃ­a. Durante la maÃ±ana, se prevÃ© ambiente fresco a templado en la regiÃ³n; frÃ­o y bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de MÃ©xico y en el Estado de MÃ©xico. Dichas lluvias se podrÃ­an acompaÃ±ar con descargas elÃ©ctricas y caÃ­da de granizo; ademÃ¡s podrÃ­an originar el incremento en los niveles de rÃ­os y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mÃ­nima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 13 a 15 Â°C y la mÃ¡xima de 22 a 24 Â°C. Para Toluca, Edo. MÃ©x., se prevÃ© una temperatura mÃ­nima de 8 a 10 Â°C y una mÃ¡xima de 18 a 20 Â°C. Viento de direcciÃ³n este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrÃ­an ocasionar la caÃ­da de Ã¡rboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronÃ³stico de 72 a 96 horas (del sÃ¡bado 13 al lunes 15 de septiembre)

Los modelos de pronÃ³stico indican que, durante el sÃ¡bado y domingo, el ciclÃ³n tropical podrÃ­a desplazarse hacia el oeste-noroeste, sin impactar en territorio mexicano.

Sin embargo, su circulaciÃ³n y bandas nubosas propiciarÃ¡n lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del occidente del paÃ­s, asÃ­ como en Baja California Sur; ademÃ¡s de rachas fuertes y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y MichoacÃ¡n.

Durante el periodo de pronÃ³stico del organismo de la Conagua, una vaguada en niveles altos de la atmÃ³sfera permanecerÃ¡ extendida sobre el golfo de MÃ©xico y la penÃ­nsula de YucatÃ¡n, continuarÃ¡ asociada con divergencia y con el ingreso de humedad del golfo de MÃ©xico y mar Caribe, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompaÃ±adas con descargas elÃ©ctricas y posible caÃ­da de granizo en la mencionada penÃ­nsula, asÃ­ como en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional.

El monzÃ³n mexicano, una vaguada en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera, y un sistema frontal que se aproximarÃ¡ al noroeste de MÃ©xico, ocasionarÃ¡n probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

El ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico y golfo de MÃ©xico, generarÃ¡ chubascos y lluvias fuertes acompaÃ±adas con descargas elÃ©ctricas en el norte, centro y sur del paÃ­s.

Se mantendrÃ¡ el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte de la RepÃºblica Mexicana, entidades del litoral del PacÃ­fico, del golfo de MÃ©xico y la penÃ­nsula de YucatÃ¡n.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrÃ­an reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de rÃ­os y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrÃ­an ocasionar la caÃ­da de Ã¡rboles y anuncios publicitarios

PronÃ³stico de lluvias para el viernes 12 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Tabasco, Campeche (suroeste y sur), YucatÃ¡n (este) y Quintana Roo (norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero y Puebla.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, QuerÃ©taro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

PronÃ³stico de temperaturas para el viernes 12 de septiembre:

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Oaxaca, Campeche y YucatÃ¡n.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Durango, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Veracruz, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ­nimas de -5 a 0 Â°C: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C: zonas serranas de Durango, Estado de MÃ©xico, Puebla y Veracruz.

PronÃ³stico de viento y oleaje para el viernes 12 de septiembre:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y costas de Guerrero, MichoacÃ¡n y Colima.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Jalisco (costa), Chiapas, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Guerrero, MichoacÃ¡n y Colima.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la penÃ­nsula de Baja California, costas de Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

SÃ¡bado 13 de septiembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Veracruz, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo LeÃ³n, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Morelos, Puebla y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo y Tlaxcala.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila y costas de Jalisco, Colima y MichoacÃ¡n.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo LeÃ³n, San Luis PotosÃ­, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Guerrero (costa), Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de costas de Jalisco, Colima y MichoacÃ¡n.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la penÃ­nsula de Baja California, costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Oaxaca, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Durango, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, Veracruz, San Luis PotosÃ­, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Chiapas y Tabasco.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de MÃ©xico y Puebla.

Domingo 14 de septiembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis PotosÃ­, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Tamaulipas, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Morelos y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Zacatecas, Guanajuato y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y costas de Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero y Chiapas.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Veracruz y Tabasco.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de MÃ©xico, Puebla y Veracruz.

Lunes 15 de septiembre: