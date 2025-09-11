Tormenta tropical Mario azotarÃ¡ con lluvias fuertes de viernes a lunes en los siguientes estados

Clima
Tormenta tropical Mario azotarÃ¡ con lluvias fuertes de viernes a lunes en los siguientes estadosEl fin de semana previo a las fiestas patrias traerÃ¡ chubascos, precipitaciones con descargas elÃ©ctricas y granizo, vientos fuertes y oleaje alto. Es es el pronÃ³stico por entidad del 12 al 15 de septiembre.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Este fin de semana se prevÃ© que se forme la tormenta tropical Mario, que provocarÃ¡ lluvias y rachas de viento fuertes, informÃ³ el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN).
Del 12 al 15 de septiembre habrÃ¡ desde chubascos hasta lluvias puntuales fuertes con descargas elÃ©ctricas y granizo en la mayor parte del paÃs, de acuerdo con el organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua).
Durante la tarde-noche del jueves y madrugada del dÃa viernes, la circulaciÃ³n y desprendimientos nubosos de la depresiÃ³n tropical Trece-E, asociados con la vaguada monzÃ³nica que se extiende muy prÃ³xima a las costas del PacÃfico Sur Mexicano y aunado a inestabilidad atmosfÃ©rica, propiciarÃ¡n lluvias intensas en Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero y Oaxaca, asÃ como lluvias fuertes en el centro del paÃs, incluido el Valle de MÃ©xico.
Adicionalmente rachas de viento de hasta 60 kilÃ³metros por hora y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.
Una vaguada en niveles altos de la atmÃ³sfera extendida sobre el golfo de MÃ©xico y la penÃnsula de YucatÃ¡n, en combinaciÃ³n con el ingreso de humedad del golfo de MÃ©xico y mar Caribe, originarÃ¡n lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo; asÃ como lluvias muy fuertes en Tamaulipas, QuerÃ©taro e Hidalgo.
El monzÃ³n mexicano en interacciÃ³n con una vaguada en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera sobre el occidente de la penÃnsula de Baja California, propiciarÃ¡n chubascos y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.
Se prevÃ© para este viernes la tormenta tropical Mario
Para el dÃa de maÃ±ana, se prevÃ© que la depresiÃ³n tropical Trece-E, se intensifique a la tormenta tropical Mario, la cual se localizarÃ¡ frente a las costas de Guerrero y MichoacÃ¡n.
Su circulaciÃ³n y desprendimientos nubosos, asociados con la vaguada monzÃ³nica que se mantendrÃ¡ muy prÃ³xima a las costas del PacÃfico Sur Mexicano, ocasionarÃ¡n lluvias muy fuertes en Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n y Guerrero, ademÃ¡s de rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Guerrero, MichoacÃ¡n y Colima.
Por otra parte, una vaguada en niveles altos de la atmÃ³sfera extendida sobre el golfo de MÃ©xico y la penÃnsula de YucatÃ¡n, en combinaciÃ³n con la aproximaciÃ³n de una onda tropical a Quintana Roo y el ingreso de humedad del golfo de MÃ©xico y mar Caribe, propiciarÃ¡n lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
SimultÃ¡neamente, el monzÃ³n mexicano en interacciÃ³n con una vaguada en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera sobre el occidente de la penÃnsula de Baja California, originarÃ¡n chubascos y lluvias fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; asÃ como lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit.
A su vez, el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃfico y golfo de MÃ©xico, aunado a inestabilidad atmosfÃ©rica, generarÃ¡n chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.
Finalmente, continuarÃ¡ el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte de la RepÃºblica Mexicana, entidades del litoral del PacÃfico y del golfo de MÃ©xico, ademÃ¡s de la penÃnsula de YucatÃ¡n.
Valle de MÃ©xico
Condiciones de cielo nublado la mayor parte del dÃa. Durante la maÃ±ana, se prevÃ© ambiente fresco a templado en la regiÃ³n; frÃo y bancos de niebla en zonas altas.
Por la tarde, ambiente templado, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de MÃ©xico y en el Estado de MÃ©xico. Dichas lluvias se podrÃan acompaÃ±ar con descargas elÃ©ctricas y caÃda de granizo; ademÃ¡s podrÃan originar el incremento en los niveles de rÃos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
La temperatura mÃnima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 13 a 15 Â°C y la mÃ¡xima de 22 a 24 Â°C. Para Toluca, Edo. MÃ©x., se prevÃ© una temperatura mÃnima de 8 a 10 Â°C y una mÃ¡xima de 18 a 20 Â°C. Viento de direcciÃ³n este de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrÃan ocasionar la caÃda de Ã¡rboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.
Resumen del pronÃ³stico de 72 a 96 horas (del sÃ¡bado 13 al lunes 15 de septiembre)
Los modelos de pronÃ³stico indican que, durante el sÃ¡bado y domingo, el ciclÃ³n tropical podrÃa desplazarse hacia el oeste-noroeste, sin impactar en territorio mexicano.
Sin embargo, su circulaciÃ³n y bandas nubosas propiciarÃ¡n lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del occidente del paÃs, asÃ como en Baja California Sur; ademÃ¡s de rachas fuertes y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima y MichoacÃ¡n.
Durante el periodo de pronÃ³stico del organismo de la Conagua, una vaguada en niveles altos de la atmÃ³sfera permanecerÃ¡ extendida sobre el golfo de MÃ©xico y la penÃnsula de YucatÃ¡n, continuarÃ¡ asociada con divergencia y con el ingreso de humedad del golfo de MÃ©xico y mar Caribe, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompaÃ±adas con descargas elÃ©ctricas y posible caÃda de granizo en la mencionada penÃnsula, asÃ como en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional.
El monzÃ³n mexicano, una vaguada en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera, y un sistema frontal que se aproximarÃ¡ al noroeste de MÃ©xico, ocasionarÃ¡n probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.
El ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃfico y golfo de MÃ©xico, generarÃ¡ chubascos y lluvias fuertes acompaÃ±adas con descargas elÃ©ctricas en el norte, centro y sur del paÃs.
Se mantendrÃ¡ el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte de la RepÃºblica Mexicana, entidades del litoral del PacÃfico, del golfo de MÃ©xico y la penÃnsula de YucatÃ¡n.
Riesgos
- Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrÃan reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de rÃos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
- Las rachas fuertes de viento podrÃan ocasionar la caÃda de Ã¡rboles y anuncios publicitarios
PronÃ³stico de lluvias para el viernes 12 de septiembre:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Tabasco, Campeche (suroeste y sur), YucatÃ¡n (este) y Quintana Roo (norte).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero y Puebla.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, QuerÃ©taro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico y Morelos.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.
PronÃ³stico de temperaturas para el viernes 12 de septiembre:
- Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Oaxaca, Campeche y YucatÃ¡n.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Durango, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, Veracruz, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
- Temperaturas mÃnimas de -5 a 0 Â°C: zonas serranas de Baja California.
- Temperaturas mÃnimas de 0 a 5 Â°C: zonas serranas de Durango, Estado de MÃ©xico, Puebla y Veracruz.
PronÃ³stico de viento y oleaje para el viernes 12 de septiembre:
- Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y costas de Guerrero, MichoacÃ¡n y Colima.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Jalisco (costa), Chiapas, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Guerrero, MichoacÃ¡n y Colima.
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la penÃnsula de Baja California, costas de Jalisco, Oaxaca y Chiapas.
SÃ¡bado 13 de septiembre:
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, Veracruz, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo LeÃ³n, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Morelos, Puebla y Tabasco.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo y Tlaxcala.
- Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila y costas de Jalisco, Colima y MichoacÃ¡n.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo LeÃ³n, San Luis PotosÃ, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Guerrero (costa), Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y Chiapas.
- Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de costas de Jalisco, Colima y MichoacÃ¡n.
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la penÃnsula de Baja California, costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Oaxaca, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Durango, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, Veracruz, San Luis PotosÃ, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Chiapas y Tabasco.
- Temperaturas mÃnimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de MÃ©xico y Puebla.
Domingo 14 de septiembre:
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): San Luis PotosÃ, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Tamaulipas, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Morelos y Tabasco.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Zacatecas, Guanajuato y Tlaxcala.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y costas de Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero y Chiapas.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur.
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, Veracruz y Tabasco.
- Temperaturas mÃnimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de MÃ©xico, Puebla y Veracruz.
Lunes 15 de septiembre:
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, QuerÃ©taro, Hidalgo, Estado de MÃ©xico, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de MÃ©xico y Morelos.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, Zacatecas, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y costas de Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero y Chiapas.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, Veracruz, Chiapas y Tabasco.
- Temperaturas mÃnimas de - 5 a 0 Â°C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Durango.
- Temperaturas mÃnimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua, Estado de MÃ©xico, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.