Adán Augusto López niega vínculos con Saúl Vera, implicado en la red de huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Adán Augusto López Hernández rechazó tener vínculos de negocios o de amistad con el empresario Saúl Vera Ochoa, implicado en el caso de la red de huachicol fiscal en Tamaulipas.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que el testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), capitán Alejandro Torres Joaquín, declaró que buques cargados con combustible ilegal llegaban al muelle concesionado a un empresario “con estrechos vínculos y amistad con Adán Augusto López” y que la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Tampico otorgó la concesión del muelle a Tampico Terminal Marítima, propiedad de Vera Ochoa.

A través de un comunicado, López Hernández aseguró que los señalamientos de MCCI buscan desacreditar mediante rumores su compromiso con el país,

“Resulta necesario señalar con claridad a qué intereses responde Saúl Vera Ochoa: durante la administración de Felipe Calderón, mantuvo sociedad con José Luis Luege Tamargo, con el propio Calderón y con Antonio Dávila Capiterucho. Estos vínculos son los que reflejan complicidades con personajes que representan lo más cuestionable del viejo régimen, mismo que por años privilegió negocios privados a costa del interés nacional”, reviró.

MCCI indicó que Acuitab, una de las empresas asociadas a Tampico Terminal Marítima, se constituyó en la notaría de Adán Augusto López y que, en agosto de 2022, Vera Ochoa manifestó a medios locales su apoyo a favor del senador morenista, quien en aquel momento buscaba convertirse en el candidato presidencial del partido guinda.