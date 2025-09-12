Huachicol fiscal

Adán Augusto López niega vínculos con Saúl Vera, implicado en la red de huachicol fiscal

Alejandro Torres Joaquín dijo a la FGR que buques cargados con combustible ilegal llegaban al muelle concesionado a un empresario “con estrechos vínculos y amistad con Adán Augusto López”.
viernes, 12 de septiembre de 2025 · 22:40

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Adán Augusto López Hernández rechazó tener vínculos de negocios o de amistad con el empresario Saúl Vera Ochoa, implicado en el caso de la red de huachicol fiscal en Tamaulipas. 

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que el testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), capitán Alejandro Torres Joaquín, declaró que buques cargados con combustible ilegal llegaban al muelle concesionado a un empresario “con estrechos vínculos y amistad con Adán Augusto López” y que la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Tampico otorgó la concesión del muelle a Tampico Terminal Marítima, propiedad de Vera Ochoa. 

A través de un comunicado, López Hernández aseguró que los señalamientos de MCCI buscan desacreditar mediante rumores su compromiso con el país, 

“Resulta necesario señalar con claridad a qué intereses responde Saúl Vera Ochoa: durante la administración de Felipe Calderón, mantuvo sociedad con José Luis Luege Tamargo, con el propio Calderón y con Antonio Dávila Capiterucho. Estos vínculos son los que reflejan complicidades con personajes que representan lo más cuestionable del viejo régimen, mismo que por años privilegió negocios privados a costa del interés nacional”, reviró. 

MCCI indicó que Acuitab, una de las empresas asociadas a Tampico Terminal Marítima, se constituyó en la notaría de Adán Augusto López y que, en agosto de 2022, Vera Ochoa manifestó a medios locales su apoyo a favor del senador morenista, quien en aquel momento buscaba convertirse en el candidato presidencial del partido guinda. 

Huachicol fiscal Tamaulipas Adán Augusto López FGR

