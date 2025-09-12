“Alito” Moreno declara a medio de EU que en México se está instaurando "una narcodictadura". Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, ofreció una entrevista al medio de comunicación estadunidense Fox News y afirmó que en México se está instaurando una narcodictadura terrorista y comunista.

En sus redes sociales, el también senador afirmó que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha realizado una persecución política para callar a los opositores.

“Hoy lo que se vive en México es un régimen autoritario. Se está rompiendo la normalidad democrática y nosotros hemos denunciado públicamente, sistemáticamente, que no se puede permitir en México el mismo modelo que hicieron en Venezuela, que es instaurar una narcodictadura terrorista y comunista.

Porque está abierto, no sólo a los ojos de los mexicanos y del mundo, que este gobierno, el gobierno que inició López Obrador de Morena, ha tenido pactos con el crimen organizado…Y es un gobierno que hoy quiere callar a los opositores, que hay una persecución política brutal contra los opositores, contra un servidor, porque hemos denunciado este pacto que tiene el gobierno con el crimen organizado”, detalló.

El senador tricolor también afirmó que existe una investigación periodística en la que, supuestamente, vinculan recursos públicos de México con el financiamiento a la propaganda socialista del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Y esta investigación de un medio de comunicación importante en México ha dado a conocer que hay contratos, que hay dinero, que hay recursos del gobierno de México para financiar y promover esta dictadura comunista donde un tirano como Nicolás Maduro ha destruido la democracia. Hay pactos con el crimen organizado y está denunciado. Aquí lo denuncié, Julie, en México. Presenté una denuncia formal en la Fiscalía General de la República contra este narcoterrorista dictador Nicolás Maduro, contra López Obrador y contra varios gobernadores y políticos mexicanos”, enfatizó.