Ana Covarrubias será la nueva presidenta del Colegio de México; la segunda mujer en asumir el cargo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Ana Covarrubias Velasco será la nueva presidenta de El Colegio de México (Colmex) para el periodo 2025-2030; se convierte así en la segunda mujer en asumir el cargo en los más de 80 años de creación de la institución.

Covarrubias Velasco es doctora en Relaciones internacionales por la Universidad de Oxford, Gran Bretaña y profesora-investigadora en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) de Colmex desde 1995. Cuenta con una amplia experiencia en gestión educativa ya que fue coordinadora de las licenciaturas y directora del CEI.

Iniciará su gestión el próximo 20 de septiembre y sustituirá en el cargo a la doctora Silvia Giorguli, primera mujer en presidir la institución quien concluye sus diez años al frente de Colmex. La ceremonia de toma de posesión tendrá lugar el lunes 22 de septiembre a las 10 horas en la explanada del colegio, en la Ciudad de México, la cual será encabezada por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo. Asimismo, se contará con la presencia de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Su producción académica incluye artículos de investigación en revistas académicas nacionales e internacionales de alto impacto, así como libros especializados.

"Con su nombramiento, la institución aspira a un futuro más plural, innovador y responsable socialmente, continuando con sus valores esenciales: excelencia académica; formación de alto nivel en ciencias sociales y humanidades; colaboración interdisciplinaria; pensamiento crítico y un profundo compromiso con la sociedad mexicana", indicó la institución en un comunicado.

La decisión fue anunciada a través de un comunicado institucional firmado por las y los integrantes de la Junta de Gobierno de Colmex presentes en la reunión: doctora Elena Azaola Garrido, doctora Ruth Gabriela Cano Ortega, doctora María del Rosario Cárdenas Elizalde, doctor Luis Raúl González Pérez, doctor Gonzalo Hernández Licona y la doctora Erika Gabriela Pani Bano.

Las otras dos candidaturas a la presidencia de la institución fueron las del doctor Raymundo Campos Vázquez, director del Centro de Estudios Económicos (CEE) y del doctor Vicente Ugalde Saldaña, profesor-investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA).