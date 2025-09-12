Beca Rita Cetina: fecha de registro para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el próximo lunes 15 de septiembre se abrirá el registro en línea para que los estudiantes de nuevo ingreso a secundarias públicas puedan obtener la Beca Universal “Rita Cetina” en educación básica.

El registro estará disponible del 15 al 30 de septiembre en la página oficial: becaritacetina.gob.mx.

Además, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, anunció que, a partir de 2026, se va a incorporar al 100% de los alumnos de primaria a dicho programa, para alcanzar a 17.2 millones de beneficiarios en Educación Básica.

De acuerdo con el funcionario, el programa de Becas para el Bienestar contará en el 2026 con un presupuesto de 185 mil millones de pesos, lo que permitirá beneficiar a 21.6 millones de estudiantes. Con ello, se convertirá en el programa social con mayor número de beneficiarios en el país.

El expresidente nacional de Morena detalló que en enero del 2026 se integrará a la Beca “Rita Cetina” a los estudiantes de 6°, 5° y 4° grado, mientras que en septiembre se sumarán quienes cursen 3°, 2° y 1°.

Y destacó que esa medida representa “un paso decisivo” hacia la universalidad de la beca para Educación Básica.

El mismo lunes 15 iniciarán, en los planteles escolares del país, las Asambleas Informativas de la Beca Universal “Rita Cetina” dirigidas a estudiantes de nuevo ingreso a secundarias públicas.

En esos encuentros se dará orientación a madres, padres, tutoras y tutores sobre el proceso de solicitud para que ninguna familia quede excluida de este derecho.

La autoridad exhortó a madres, padres y familias a crear su cuenta Llave del gobierno federal para agilizar los trámites de registro de sus hijas e hijos. Y aclaró que los estudiantes que ya reciben la Beca Universal Rita Cetina no necesitan registrarse nuevamente, pues el proceso está dirigido únicamente a quienes ingresan por primera vez a secundaria.

En cuanto a la Beca Universal Benito Juárez para la Educación Media Superior, el titular de la SEP dijo que beneficiará a 4.1 millones, mientras que la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para Educación Superior beneficiará a 409 mil 419 alumnas y alumnos.

También se harán Asambleas Informativas para las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, cuyo registro estará abierto del 1 al 15 de octubre. Recomendó a las familias verificar la CURP certificada por el Registro Civil de sus hijas e hijos, ya que constituye un requisito indispensable para completar correctamente el registro en línea.