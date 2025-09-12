Ceneval: este es el último día para registrarte al examen de acreditación del bachillerato

Ceneval
Ceneval: este es el último día para registrarte al examen de acreditación del bachilleratoEl registro para el examen Ceneval ACREDITA-BACH cierra en septiembre. La aplicación será el 9 de noviembre y los resultados estarán disponibles el 12 de diciembre.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El próximo lunes 22 de septiembre será el último día para registrarse al examen ACREDITA-BACH de Ceneval correspondiente al Periodo 2025-4 (Nacional). La aplicación del examen está programada para el 9 de noviembre, mientras que los resultados se publicarán el 12 de diciembre.
Este examen permite a las personas acreditar los conocimientos equivalentes al bachillerato general sin necesidad de cursar la preparatoria completa. El proceso se rige por el Acuerdo Secretarial 286 y su diverso modificatorio.
Qué implica no perder esta oportunidad
Quienes no completen el registro a más tardar el 22 de septiembre perderán la posibilidad de presentar el examen en la aplicación nacional de noviembre. La siguiente convocatoria se abrirá únicamente para el Periodo 2025-5 en la Ciudad de México, con examen el 7 de diciembre y publicación de resultados en enero de 2026.
Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.
Requisitos y documentos necesarios
El registro se realiza en línea a través del portal de Ceneval y requiere contar con los siguientes documentos digitales:
- CURP actualizado
- Acta de nacimiento
- Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte)
- En caso de menores de edad: carta responsiva firmada por los padres o tutor, identificación del tutor y carta compromiso impresa y firmada por ambas partes.
Durante el registro, el aspirante debe seleccionar la sede, elegir la modalidad, cargar los documentos y realizar el pago para obtener el comprobante de registro al examen (CREX).
Costos del examen
El Examen Global, que incluye todas las áreas de conocimiento, tiene un costo de $3,245 pesos. Si el sustentante únicamente necesita acreditar un área temática, el costo es de $1,565 pesos. Estos montos están vigentes para todo el año 2025.
Una vez completado el registro y realizado el pago, los aspirantes deberán presentar el examen el 9 de noviembre en la sede seleccionada. Los resultados estarán disponibles a partir del 12 de diciembre de 2025.