Concubinato: Â¿QuÃ© derechos tiene una persona tras la separaciÃ³n?

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” En MÃ©xico, al separarse una pareja que vivÃ­a en concubinato, la persona tiene derecho a reclamar una parte de los bienes adquiridos durante la convivencia si puede demostrar haber contribuido econÃ³micamente. En muchos casos, esto implica repartir dichos bienes de forma equitativa, siempre que exista evidencia de aportaciones compartidas o convivencia sostenida.

A diferencia del matrimonio, donde las leyes establecen un rÃ©gimen claro (como sociedad conyugal o separaciÃ³n de bienes), en las uniones de hecho no existe un marco patrimonial predeterminado. Sin embargo, sÃ­ es posible acordar un convenio entre las partes o recurrir al sistema judicial para dirimir la distribuciÃ³n de bienes.

ObligaciÃ³n alimentaria y derecho a vivienda

Cuando existen hijos menores, la pareja que no tiene recursos suficientes puede solicitar pensiÃ³n alimenticia tanto para los menores como para sÃ­ misma, siempre que demuestre necesidad econÃ³mica. AdemÃ¡s, si los bienes incluyen una vivienda, es comÃºn que la persona que no fue propietaria inicialmente pueda reclamar el derecho a seguir residiendo en ella o recibir compensaciÃ³n.

Comparativa con el divorcio

El divorcio formaliza la disoluciÃ³n del matrimonio ante un juez y contempla varios efectos legales: liquidaciÃ³n del rÃ©gimen patrimonial, otorgamiento de pensiÃ³n alimenticia, custodia de hijos y, en algunos casos, pensiÃ³n compensatoria para el cÃ³nyuge con desventaja econÃ³mica.

En cambio, el concubinato no se disuelva ante una autoridad, y su separaciÃ³n no implica automÃ¡ticamente una divisiÃ³n de bienes ni efectos sucesorios o patrimoniales, a menos que sean reclamados judicialmente. AdemÃ¡s, no hay reconocimiento automÃ¡tico de herencia, pensiÃ³n compensatoria u otros efectos legales propios del divorcio.

Â¿Derechos similares al divorcio? â€” SÃ­, pero sÃ³lo si se acreditan

Al separarse, una persona que vivÃ­a en concubinato puede ejercer varios derechos similares a los de una persona divorciada, pero esos derechos deben ser demandados: demostrar convivencia, aportaciones, existencia de hijos, etcÃ©tera. El juez evaluarÃ¡ las circunstancias especÃ­ficas para otorgar compensaciones patrimoniales o pensiÃ³n. No hay derechos automÃ¡ticos, como ocurre en el matrimonio.

Variaciones segÃºn el Estado

Las leyes familiares y civiles varÃ­an segÃºn la entidad federativa. Algunos estados reconocen explÃ­citamente derechos patrimoniales o sucesorios a concubinas o concubinarios, mientras que otros no contemplan esa figura. En esos casos, la mejor manera de proteger estos derechos es mediante convenios previamente establecidos o demandas judiciales en cortes familiares correspondientes.

Procedimiento para reclamar derechos

Para hacer valer los derechos tras la separaciÃ³n, se recomienda: