Detienen en Paraguay a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de meses de mantenerse prófugo, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino Campos, y presunto líder del cártel de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido en República de Paraguay, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

El funcionario informó que la detención se llevó a cabo tras “una operación conjunta encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia”, en la que participaron las secretarías de Defensa Nacional, Marina y la de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

En su mensaje, García Harfuch agradeció “la colaboración y el apoyo de las autoridades de la República de Paraguay” para llevar a cabo la operación, en la que también participó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y lograr el arresto de Hernán “N”, alias “Requena” o “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal conocida como ‘La Barredora”.

El funcionario resaltó que en la detención se puso en marcha “el intercambio de información que hace posible la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia”.

En un comunicado conjunto, las dependencias involucradas en la detención de Bermúdez Requena resaltaron que, “en colaboración con el gobierno de la República de Paraguay, se obtuvo la ubicación de Hernán ‘N’ en dicho país y se implementaron las acciones necesarias para efectuar su detención y traslado a territorio nacional, donde ha quedado a disposición de las autoridades correspondientes”.

En el comunicado se destacó que Bermúdez Requena cuenta con una orden de aprehensión liberada en febrero de este año por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco, y el 17 de julio se emitió una Notificación Roja por Interpol México.

Tanto en el comunicado conjunto como el mensaje de García Harfuch en X refirieron que la detención se llevó a cabo “por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, y siguiendo el principio de Cero Tolerancia a la Corrupción y Combate a la Impunidad”.

La alerta internacional ocurrió cinco días después de que el comandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel López Martínez, diera a conocer ante medios de comunicación que Bermúdez Requena se encontraba prófugo después de que se le notificó la orden de captura al ser identificado como líder de “La Barredora”.

La vinculación del exfuncionario de Adán Augusto López y de su sucesor, Carlos Merino, con el crimen organizado, se hizo público desde 2023, que salieron a la luz archivos de la Sedena a partir un hackeo realizado por un grupo conocido como “Guacamaya”.

Pese a los señalamientos de Bermúdez Requena con el crimen organizado, de acuerdo a investigación de Inteligencia Militar, se mantuvo a frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco.

Fue hasta finales de 2024 que el actual gobernador, Javier May, hizo señalamientos públicos en contra de “La Barredora” y de quien identificó como su líder, Hernán Bermúdez Requena.