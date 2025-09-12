Mujer en Oaxaca es sentenciada a 66 años de prisión por feminicidio. Foto: Fiscalía General de Oaxaca

OAXACA, Oax.(apro).- El Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Oaxaca sentenció a Doralí a 66 años y 8 meses de prisión por su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado, en agravio de D.I.H.V., cometido en la región de los Valles Centrales, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

Esta sentencia condenatoria, agregó, es resultado de las investigaciones ministeriales especializadas con perspectiva de género.

De acuerdo con la causa penal, los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2020, en un domicilio ubicado en la colonia La Florida, jurisdicción de Santa Cruz Xoxocotlán, donde la sentenciada llevó a otra persona a quien dio indicaciones para agredir con un objeto punzo cortante a la víctima, quien perdió la vida como consecuencia de las lesiones que sufrió.

Las indagatorias revelan que, tras cometer el delito, los agresores fueron sorprendidos y descubiertos por familiares de la víctima. Por lo que, huyeron del lugar.

Ante estos hechos, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes -a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género y la Fiscalía para la Atención e Investigación de Feminicidios- las cuales permitieron trazar las líneas de investigación que llevaron a la localización y posterior detención de Doralí G.C.

Derivado de las investigaciones presentadas por la Fiscalía de Oaxaca, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó dictar sentencia condenatoria en contra de Doralí, a quien le impusieron una pena de 66 años y 8 meses de prisión por su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado, además imponer el pago de una multa y el pago por concepto de la reparación del daño a favor de las víctimas indirectas.

En casos de feminicidio, la Fiscalía General de Oaxaca realiza investigaciones bajo el Protocolo Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio en el Estado de Oaxaca, a fin de presentar ante la justicia y aplicar todo el rigor de la Ley a quien o quienes resulten responsables.