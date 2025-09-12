No han terminado las detenciones ni ha concluido investigación por huachicol fiscal: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que no han terminado las detenciones de involucrados en el contrabando de combustible, porque tampoco ha concluido la investigación.

Aunque hay una parte de esta investigación por el proceso que debe seguir, insistió en que apenas se dieron las órdenes de aprehensión porque se tuvo conocimiento del buque que llegó a la costa de Tampico, con el reporte de que traía nafta, sustancia que cuenta con permiso temporal de importación y con ello no paga impuestos.



Después, se descubrió que en realidad no era nafta, sino era diésel; y por lo tanto las detenciones se hacen en flagrancia y se detiene a elementos de la Marina, empresarios y a civiles que se dedicaban a este ilícito.



“Que provoca un doble daño porque es: el no pagar impuestos por la importación del combustible y, al mismo tiempo, es un daño para que quien importa legalmente o quien produce, que es Pemex, en nuestro país, no pueda vender el combustible porque se está vendiendo de manera ilícita a precios menores por no haber pagado impuesto”, dijo.



La mandataria federal opinó que “los adversarios y algunos dueños de medios de comunicación, bueno, de concesiones de medios de comunicación, y comentócratas y demás dicen:

“La corrupción… Lo estamos deteniendo nosotros, bueno, no la presidenta, obviamente, pero en nuestra administración, con las investigaciones. Es decir, cuando decimos es cero impunidad, es cero impunidad”.



En torno a los señalamientos de la responsabilidad del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, dijo que “la Fiscalía establece quiénes están vinculados y quiénes no y hasta ahora, en particular, el exsecretario, incluso el fiscal dice ‘vino a denunciar, y a partir de ahí se abrió una investigación’”.



Dado que la investigación continúa, dijo, “¿cuántas empresas?, ¿quién más está involucrado?, lo tiene que determinar la Fiscalía. Lo importante es que se está trabajando para que se erradique por completo el contrabando de combustible”.