Pensión Mujeres Bienestar: quiénes reciben el pago del 15 al 19 de septiembre

El programa federal entrega pagos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años.. Foto: Facebook Secretaría de Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría del Bienestar informó que el pago de la Pensión Mujeres Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025, se realiza del 1 al 25 de septiembre de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido de las beneficiarias.

Entre esas fechas, del 15 al 19 de septiembre, recibirán el apoyo económico las mujeres cuyo primer apellido comience con las letras M, N, Ñ, O, P, Q o R, según el calendario oficial.

El monto que entrega este programa es de 3,000 pesos bimestrales, dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años. Solo cobran quienes ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar activa.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

¿Quiénes reciben pago del 15 al 19 de septiembre?

Lunes 15 de septiembre : apellidos con M.

: apellidos con M. Martes 16 de septiembre : no hay pago por ser día feriado de la Independencia.

: no hay pago por ser día feriado de la Independencia. Miércoles 17 de septiembre : apellidos con N, Ñ, O.

: apellidos con N, Ñ, O. Jueves 18 de septiembre : apellidos con P, Q.

: apellidos con P, Q. Viernes 19 de septiembre: apellidos con R.

Calendario completo de pagos septiembre 2025

1 de septiembre: A

2 de septiembre: B

3 de septiembre: C

4 de septiembre: D, E, F

5 de septiembre: G

8 de septiembre: H

9 de septiembre: I, J, K, L

10 de septiembre: M

11 de septiembre: N, Ñ, O

12 de septiembre: P, Q

15 de septiembre: M

17 de septiembre: N, Ñ, O

18 de septiembre: P, Q

19 de septiembre: R

22 de septiembre: S

23 de septiembre: T, U, V

24 de septiembre: W, X, Y, Z

25 de septiembre: rezagados

El calendario fue ajustado debido al feriado del 16 de septiembre, trasladando los pagos programados para ese día al 17.

Condiciones del programa Pensión Mujeres Bienestar

El depósito se realiza exclusivamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Aquellas mujeres que se registraron recientemente y aún no tienen su tarjeta deberán esperar a recibirla en las próximas entregas.

El programa busca apoyar a mujeres de 60 a 64 años que no cuentan con una pensión contributiva, asegurando un ingreso fijo bimestral.