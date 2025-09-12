Primer Grito de Claudia Sheinbaum: ¿el 15 de septiembre es feriado oficial?

Calendario laboral en México: qué dice la ley sobre el 15 y 16 de septiembre en el primer Grito de Sheinbaum.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El mes de septiembre marca una de las celebraciones más importantes en México con motivo de la Independencia. Cada año, miles de personas participan en actos cívicos, eventos culturales y en la ceremonia del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre, que en 2025 será el primer Grito encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde que asumió el cargo.

Dada la relevancia de esta fecha, surge una duda recurrente: ¿el 15 de septiembre se encuentra dentro de los días de descanso obligatorio en el calendario laboral? Muchos trabajadores y estudiantes consultan si podrán suspender actividades ese día, además del 16 de septiembre.

La respuesta es que el 15 de septiembre no está reconocido como día de descanso oficial en la Ley Federal del Trabajo (LFT). El artículo 74 de esta legislación establece únicamente el 16 de septiembre como feriado obligatorio en conmemoración de la Independencia de México.

Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre los días festivos

La LFT detalla que los días de descanso obligatorio incluyen fechas como

1 de enero

5 de febrero

1 de mayo

16 de septiembre

20 de noviembre y otros feriados oficiales.

El 15 de septiembre no aparece en esa lista, lo que significa que su conmemoración es de carácter histórico y cultural, pero sin efectos legales en la jornada laboral.

Qué implica que el 15 de septiembre no sea feriado oficial

El 15 de septiembre, los centros de trabajo y escuelas operan de manera regular, salvo que el empleador o las autoridades educativas decidan otorgar alguna concesión. En muchos casos, instituciones realizan ceremonias cívicas durante la jornada, pero esto no sustituye el horario normal de labores o clases.

Tampoco se aplica el pago doble ni triple por trabajar ese día, como sí ocurre con los días establecidos como descanso obligatorio en la LFT.

El 16 de septiembre sí es descanso oficial

El Día de la Independencia, celebrado el 16 de septiembre, sí está marcado en la LFT como feriado obligatorio. En esta fecha se suspenden las actividades en la mayoría de los centros de trabajo, planteles educativos y oficinas gubernamentales.

Quienes deban laborar ese día tienen derecho a recibir un pago especial, que corresponde al salario normal más el doble por la jornada trabajada, lo que equivale a un pago triple.