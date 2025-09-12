Sheinbaum invita a Kenia López Rabadán a la ceremonia de los Niños Héroes

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que recibió la invitación de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum para asistir a la ceremonia del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

En sus redes sociales, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) confirmó su asistencia como presidenta de la Cámara de Diputados y en representación de todos los legisladores.

“He recibido la invitación de la Presidenta de la República @Claudiashein para asistir a la ceremonia del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

“Asistiré como Presidenta de la Cámara de Diputados, en representación de mis compañeras y compañeros legisladores”, escribió.

El año pasado, en el 177 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, no fueron invitados los presidentes del Congreso de ese entonces, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, e Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados.