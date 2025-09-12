Tormenta tropical Mario se forma frente a costas de México; se esperan lluvias y posibles inundaciones

Esta imagen satelital GOES-19 GeoColor, tomada el viernes 12 de septiembre de 2025 a las 10:10 a. m. EDT y proporcionada por la NOAA, muestra la tormenta tropical Mario en el océano Pacífico frente a la costa de México. . Foto: NOAA vía AP

MIAMI (AP).- Este día, la tormenta tropical Mario se formó frente a la costa del Pacífico de México y se espera que traiga vientos, lluvias y posibles inundaciones repentinas, dijeron los meteorólogos.

Mario fue descrito como "mini" en el aviso matutino del Centro Nacional de Huracanes, pero la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 64 km/h. Se desplazaba hacia el oeste-noroeste a unos 23 km/h.

Se emitió una alerta de tormenta tropical para partes del estado de Michoacán, desde Lázaro Cárdenas hasta Punta San Telmo.

El servicio meteorológico con sede en Miami dijo que Mario estaba centrado a unos 129 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, México, y a unos 89 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas.

Los meteorólogos dijeron que se espera que la tormenta tropical se fortalezca en los próximos días.

Se estima que la precipitación será de entre 5 y 10 centímetros, con precipitaciones de hasta 15 centímetros en zonas aisladas. Las zonas más altas podrían experimentar inundaciones repentinas. El viernes se esperan vientos fuertes en las zonas costeras de los estados de Guerrero, Michoacán y Colima.