"Es un prófugo de la justicia con fuero": Luisa María Alcalde truena contra Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, tronó hoy contra el senador panista Ricardo Anaya Cortés, a quien señaló como el "senador más corrupto de la historia" y como un "prófugo de la justicia con fuero", pues aseveró que pesan sobre él "casos de corrupción en Querétaro o el de Odebrecht".

"No por nada huyó del país 6 años y regresó solo cuando se vio cobijado por el fuero. Nadie le cree a Ricardo, el senador más corrupto de la historia", lanzó la dirigente nacional del partido guinda al excandidato presidencial de 2018.

Este sábado, Anaya compartió la postura del PAN ante la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera nombrado titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Tabasco por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, ahora líder de Morena en el Senado.

El partido blanquiazul denunció que el caso de Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo criminal La Barredora, muestra la complicidad de Morena con organizaciones criminales y exigió una investigación "a fondo e imparcial" sobre el caso, que incluya a Adán Augusto López y al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de X, Alcalde recalcó que fue "gracias a un gobierno de Morena" que " Bermúdez finalmente fue detenido", y agregó: "en nuestro Movimiento no hay espacio para la complicidad ni la impunidad".