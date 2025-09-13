La SRE exige investigar la muerte de un mexicano a manos del ICE en Chicago

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin utilizar la palabra asesinato, ni referirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó “los hechos ocurridos ayer en un suburbio de la ciudad de Chicago”, en los cuales “perdió la vida” el ciudadano mexicano Silverio Villegas González, exigió que las autoridades lleven a cabo una “investigación rigurosa” para el “pleno esclarecimiento de los hechos”.

En un breve comunicado emitido este sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reaccionó al asesinato de Villegas, perpetrado por un agente del ICE durante un control de tráfico realizado en medio de una redada antimigrantes, del que el ciudadano mexicano de 38 años, quien laboraba como cocinero, trató de darse a la fuga.

El ICE echó la responsabilidad de su muerte a Villegas, pues lo acusó de haber negado a obedecer las órdenes de los agentes y de haber atropellado a uno de ellos en su intento de huida; la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ya exculpó al uniformado, pues aseveró que usó “la fuerza adecuada”.

El asesinato tuvo lugar en el marco de la operación antimigrantes “Midway Blitz”, que el gobierno de Donald Trump lanzó en Illinois a principios de este mes, con el objetivo anunciado de capturar y deportar a personas indocumentadas; de manera más amplia, el crimen se enmarca en la política antimigrantes de Trump, basada en gran medida en operativos violentos encabezados por el ICE en barrios latinos o en empresas donde laboran migrantes.