Pensión bienestar Adultos Mayores: quiénes reciben el pago del 15 al 19 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El programa Pensión para el Bienestar para Adultos Mayores continúa con su calendario de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2025. Entre el 15 y el 19 de septiembre, se realizarán depósitos a beneficiarios de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, en un proceso escalonado que se extenderá hasta el día 25.

Pensión Bienestar Adultos Mayores: el apoyo para mayores de 65 años

La pensión para Adultos Mayores es el apoyo social de mayor alcance en el país. Está dirigido a todas las personas a partir de los 65 años y se entrega sin distinción de condición socioeconómica, con el objetivo de garantizar un ingreso básico.

Cada beneficiario recibe 6,200 pesos bimestrales, cantidad que se dispersa directamente en la Tarjeta del Bienestar. Este monto se ha incrementado en los últimos años como parte de la política federal de ampliar la cobertura y fortalecer la atención a este sector de la población.

Adultos Mayores reciben 6,200 pesos de la Pensión Bienestar en septiembre.

Quiénes cobran la Pensión Bienestar del 15 al 19 de septiembre

Durante esta semana, los depósitos se realizarán conforme al orden alfabético del apellido paterno:

Lunes 15 de septiembre : beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra M.

: beneficiarios cuyo apellido inicia con la letra M. Martes 16 de septiembre: no habrá pagos, debido al día feriado por el Día de la Independencia.

no habrá pagos, debido al día feriado por el Día de la Independencia. Miércoles 17 de septiembre : apellidos con las letras N, Ñ, O.

: apellidos con las letras N, Ñ, O. Jueves 18 de septiembre : apellidos con P y Q.

: apellidos con P y Q. Viernes 19 de septiembre: apellidos con la letra R.

La Secretaría del Bienestar recordó que los depósitos se hacen de manera directa y no requieren intermediarios. Quienes aún no reciben el pago deben verificar que sus datos estén actualizados en la tarjeta y en el padrón del programa.

Cuánto reciben los Adultos Mayores en la Pensión Bienestar

Si bien el programa central es la Pensión para Adultos Mayores, en estas mismas fechas se dispersan recursos de otros apoyos sociales que forman parte de la estrategia del Gobierno federal.

Adultos Mayores: 6,200 pesos bimestrales.

6,200 pesos bimestrales. Personas con Discapacidad Permanente: 3,200 pesos bimestrales.

3,200 pesos bimestrales. Mujeres con Bienestar (Edomex): 3,000 pesos bimestrales.

3,000 pesos bimestrales. Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales.

No obstante, el calendario actual enfatiza el pago a Adultos Mayores, que representan el universo más amplio de beneficiarios.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar en septiembre

Los depósitos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores iniciaron el 1 de septiembre y concluirán el 25 de septiembre. El proceso se organiza por letras del alfabeto y busca evitar aglomeraciones en sucursales del Banco del Bienestar.

El martes 16 es la única fecha sin dispersión, por tratarse de un día de asueto oficial. El resto de los días hábiles del mes se mantiene activo el programa de depósitos.

Cómo cobrar la Pensión Bienestar Adultos Mayores

Los Adultos Mayores deben acudir directamente a cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar con su tarjeta para disponer del recurso. La Secretaría del Bienestar recomienda no compartir la tarjeta ni el NIP con terceros y acudir acompañados en caso de requerir asistencia.

Además, se ha puesto en marcha un esquema de operativos especiales en comunidades rurales, donde brigadistas entregan el apoyo en efectivo a los adultos mayores que aún no cuentan con sucursales cercanas o no han recibido su tarjeta.

Pensión Bienestar: el apoyo con más beneficiarios en México

La pensión para Adultos Mayores se considera uno de los programas sociales más importantes del país en términos de cobertura. Según cifras oficiales, más de 12 millones de personas están registradas como beneficiarias.

El apoyo busca garantizar ingresos básicos a este sector y reducir la vulnerabilidad económica de la población de 65 años en adelante. El padrón se actualiza periódicamente con nuevas incorporaciones y bajas por defunción.