Presidente de Paraguay publica video de la captura del líder de “La Barredora”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, publicó un video del operativo en el que fue detenido en ese país Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”.

En el texto que acompaña al video, el mandatario señaló: “Hoy capturamos a Hernán Bermúdez Requena, alias ‘El Abuelo’, presunto líder de la organización criminal La Barredora vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).”

Aseguró que la detención fue producto de la coordinación entre las agencias de seguridad e inteligencia de Paraguay con el apoyo de la cooperación internacional.

El video muestra primero el exterior de la casa y el jardín con alberca, así como a elementos de seguridad armados con fusiles de asalto forzando la puerta de entrada.

También muestra a Hernán Bermúdez Requena en el piso, sometido por un policía que coloca su pie en la espalda del detenido.

Luego se le aprecia sentado en una sala, rodeado de al menos tres hombres armados. En el sitio también aparece una mujer descalza, con short y una playera. Su identidad no ha sido revelada por las autoridades de Paraguay ni por las mexicanas.