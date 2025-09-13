Sheinbaum agradece la colaboración de Paraguay para capturar al líder de “La Barredora”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció este sábado a su homólogo de Paraguay, Santiago Peña Palacios, por su colaboración para la captura de Hernán Bermúdez Requena, acusado de encabezar el grupo criminal “La Barredora”.

La noche del viernes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la captura en Paraguay del también exsecretario de Seguridad en Tabasco, quien enfrenta las acusaciones de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en esa entidad.

“Agradezco al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, su colaboración en la detención de Hernán “N”, vinculado por delincuencia organizada. Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país”, escribió la mandataria mexicana en su cuenta en la red social X.

La publicación fue una respuesta a un escrito del propio presidente paraguayo en el que señala que su país “no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”.

En el texto, Santiago Peña señala que “la captura de Hernán Bermúdez Requena, alias ‘El Abuelo’, uno de los capos más buscados de México y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue posible gracias al trabajo coordinado de la SENAD, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SEPRELAD y la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), en estrecha cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México”.

El mandatario paraguayo reconoció “el compromiso de la presidenta de México, @Claudiashein, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro”.

Fue el comandante de la 30 Zona Militar, Miguel Ángel López Martínez, quien denunció que Hernán Bermúdez Requena estaba prófugo tras enterarse de la existencia de una orden de captura al ser identificado como líder de “La Barredora”.

Sin embargo, sus vínculos con el crimen organizado fueron denunciados desde 2023, todavía en el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco.