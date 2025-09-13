Ya son 13 los fallecidos por explosión de pipa de gas en el puente La Concordia de Iztapalapa

La explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Gobierno de la Ciudad de México elevó a 13 el número de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia de la alcaldía Iztapalapa.

En su cuenta en la red social X, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX informó sobre la muerte de dos personas más que se encontraban hospitalizadas, por lo que la cifra de víctimas fatales se elevó a 13.

Además, reportó que 40 personas continúan hospitalizadas y 30 más ya fueron dadas de alta.

En su corte anterior, emitido a las 5:34 de la madrugada, la misma Secretaría de Salud había reportado 11 fallecidos.

La dependencia no reveló la identidad de las personas fallecidas por las quemaduras sufridas en la explosión de una pipa de gas LP el pasado miércoles 10 de septiembre.