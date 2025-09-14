Dan prisión preventiva a Hernán Bermúdez en Paraguay antes de ser extraditado a México. Foto: Gobierno de Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de su captura en Paraguay, donde se escondía de la justifica mexicana, Hernán Bermúdez Requena, el extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López Hernández, rechazó acogerse a un proceso de extradición voluntaria, por lo que fue puesto en prisión preventiva en ese país sudamericano.

El otrora responsable de la seguridad de Tabasco, identificado como líder del grupo criminal conocido como La Barredora, seguirá un proceso de extradición de hasta 60 días, tras ser detenido en la madrugada de ayer en el barrio acomodado del norte de Asunción, en una casa con alberca dónde vivía con su esposa al menos desde el pasado mes de marzo.

El caso judicial de Bermúdez es seguido por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, que detuvo al exfuncionario tabasqueño a solicitud del gobierno mexicano, y por cargos de delincuencia organizada; de hecho, el presidente paraguayo, Santiago Peña, celebró el arresto como “un golpe contundente al crimen organizado transnacional”.

Informes de inteligencia militar consultados por Proceso y otros medios desde hace tres años señalan que, como gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández –ahora líder de Morena en el Senado– entregó los cargos de seguridad a personas cercanas, vinculadas con los grupos criminales que operaban en la región, dedicados entre otros al huachicol, el tráfico de drogas, la extorsión y el tráfico de migrantes.