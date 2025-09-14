Estudiantes de la UAEM protestan durante la visita de Sheinbaum al Edomex

Integrantes del Enjambre Estudiantil Unificado se manifestaron durante la vista de Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este domingo, durante su gira de trabajo en el Estado de México para dar a conocer los resultados de su primer año al frente del gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue recibida por estudiantes de la Universidad de Autónoma del Estado de México (UAEM), quienes protestaron durante el evento oficial para exigir más recursos.

Con consignas a favor de un mayor presupuesto a su casa de estudio, los estudiantes interrumpieron a la mandataria mientras presumía, desde un templete instalado en el Parque Bicentenario de Toluca, los aumentos al salario mínimo impulsados desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continuados bajo su administración.

“Aquí hay libertad de expresión, no hay problema, pero también tiene que haber respeto”, planteó Sheinbaum, quien acto seguido improvisó un voto a mano alzada para continuar con su exposición. “Levante la mano quien cree que debe haber respeto para todas y para todos”, empezó; “Quien crea que no debe haber respeto para los demás”, agregó y, dado que la enorme mayoría votó por la primera opción, pidió “pues respeto, compañeras y compañeros”.

La UAEM enfrenta un déficit financiero millonario y una escasez de recursos, que se ve reflejada en una caída de 27% en el financiamiento por alumno en los últimos 15 años, al pasar de 55 mil pesos por estudiante en 2010 a 40 mil pesos este año.

El sábado, de visita en San Luis Potosí, la presidenta Sheinbaum también fue recibida por maestros inconformes por el impago de sus salarios por parte del gobierno estatal de Ricardo Gallardo. La mandataria tuvo que pedir a los inconformes que guardaran silencio para darles la “buena noticia” de que “vamos a apoyar con los recursos a San Luis Potosí para pagarle a todos los maestros”.