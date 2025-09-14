Lluvias intensas y chubascos en las Fiestas Patrias: alerta de lunes a jueves para estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En estas fiestas patrias se prevén desde chubascos hasta lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de acuerdo con el pronóstico semanal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades que se verán afectadas del lunes 15 al jueves 18 de septiembre con precipitaciones con descargas eléctricas y granizo.

Durante la tarde-noche del domingo y madrugada del día lunes, los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Mario propiciarán lluvias y vientos fuertes en Baja California Sur.

El monzón mexicano aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Canales de baja presión se extenderán sobre el noreste, norte y centro de la República Mexicana, en interacción con el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, generarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, incluido el occidente del país y el Valle de México; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco y Puebla.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Oaxaca, asociada con la onda tropical número 32 se desplazará gradualmente sobre el sureste y sur del territorio nacional, en combinación con un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, además de la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano, originarán lluvias muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (sur y este).

Lluvias con descargas eléctricas y granizo

Para el lunes, la tormenta tropical Mario se localizará al suroeste de Baja California Sur, su circulación ocasionará lluvias y vientos fuertes en dicha entidad.

Por otra parte, el monzón mexicano aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

A su vez, un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro del territorio nacional, en interacción con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, asociada con la onda tropical número 32 que se desplazará sobre el sur y centro del México, así como la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico mexicano, propiciarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, adicionalmente del occidente del país; pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla.

Simultáneamente, otro canal de baja presión sobre el noreste de la República Mexicana en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originará chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada.

Finalmente, un canal de baja presión y una vaguada en altura en el sureste mexicano y la península de Yucatán, provocarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas sobre dichas regiones.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y en el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, indicó el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 16 al jueves 18 de septiembre)

En el transcurso el martes, la tormenta tropical Mario se desplazará gradualmente hacia el oeste e ingresará a una zona de temperaturas del mar menos favorables, por lo que se prevé un rápido debilitamiento del sistema.

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y divergencia, generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, pronosticándose durante el martes, lluvias puntuales intensas en Baja California Sur.

Canales de baja presión sobre el noreste, norte y centro de la república mexicana en interacción con inestabilidad atmosférica y el paso de la onda tropical número 32, que se desplazará gradualmente sobre el centro y occidente del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, oriente y sur del país, y con posible caída de granizo en el centro y occidente del territorio nacional.

Canal de baja presión prevalecerá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán en interacción con vaguadas en altura y divergencia, así como el ingreso de una nueva onda tropical sobre dichas regiones, mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 15 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Puebla (este y norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 15 de septiembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 15 de septiembre:

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca (costa).

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Martes 16 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Veracruz (sur), Oaxaca (norte y oeste), Tabasco (sur) y Chiapas (norte y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Campeche,Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costa occidental de Baja California Sur y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Miércoles 17 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca (Istmo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Jueves 18 de septiembre: