Profeco lleva a cabo operativo Fiestas Patrias: anuncia verificación en los siguientes giros

Víspera de la Noche Mexicana en el Zócalo. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que llevará a cabo el Programa de Verificación y Vigilancia “Fiestas Patrias 2025”,

El plan, que se realiza entre el 14 y el 16 de septiembre, busca proteger y promover los derechos de la población consumidora.

A través de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, así como de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) ubicadas en el país, la dependencia realizará acciones de verificación en diversos giros comerciales con venta de productos y servicios relacionados con este festejo, tales como:

Tiendas de autoservicio, departamentales, tiendas de conveniencia

Venta de abarrotes, misceláneas y cremerías

Vinaterías y ultramarinos

Expendios de cerveza

Tiendas de disfraces

Carnicerías y pollerías

Restaurantes, cervecerías y bares

Centros de espectáculos, salones de baile y discotecas

Locales de materias primas

Panaderías

Establecimientos con venta de masa de maíz y nixtamal, tortillerías

Estacionamientos públicos.

¿En qué consiste?

Personal adscrito a la Profeco revisará que proveedores y prestadores de servicios informen y respeten precios, tarifas, intereses, cargos, cantidades, términos o condiciones aplicables en la venta, informó la dependencia en un comunicado.

También se vigilará que precios y tarifas estén exhibidos en montos totales a pagar, de manera clara y legible; que se respeten promociones y ofertas anunciadas y que la información o publicidad sea veraz.

“La Procuraduría vigilará que los comerciantes entreguen factura, recibo o comprobante de compra, y recuerda que no pueden negar la venta, adquisición, renta o suministro de bienes, productos o servicios que se tengan en existencia; tampoco pueden condicionar la venta, servicio o consumo ni reservarse derecho de admisión, incluidas por razones de género o preferencia sexual”, añadió.

En el caso de que se ofrezca garantía, ésta debe sujetarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor y no podrá ser inferior a 90 días, expuso la Profeco.

Puntos de orientación

Como parte del Programa, se colocarán puntos de orientación a las y los consumidores en sitios principales de actividad comercial y se instalarán preciadores y decálogos.

Respecto a los instrumentos de medición, como básculas y relojes registradores de tiempo empleados en las transacciones comerciales, se revisará que estén ajustados y calibrados, a fin de evitar que se afecten los derechos y economía de las personas.

Si se detectan posibles incumplimientos que afecten o puedan afectar la vida, salud, seguridad o economía de la población, la dependencia señala que se podrán aplicar suspensiones parciales de la comercialización de bienes, productos o servicios, e inmovilización de envases y transportes.

La Profeco recordó que, en caso de requerirlo, las y los consumidores pueden presentar sus quejas y denuncias a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.