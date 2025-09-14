SRE pide a Israel respetar derechos de mexicanos en flotilla de ayuda humanitaria a Gaza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano pidió a su contraparte de Israel que, ante "cualquier eventualidad" –es decir, una operación militar–, respete los derechos de los mexicanos que forman parte de la flotilla Global Sumud, el convoy de embarcaciones que pretende llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria.

En un comunicado lleno de eufemismos, la Cancillería aseveró que el cuerpo consular de México en Barcelona, Argel y Túnez ha estado pendiente de los mexicanos que se lanzaron con la flotilla solidaria, y tuvo comunicación con ellos tras los "incidentes" registrados en Túnez la semana pasada.

Los "incidentes" fueron ataques de drones israelíes contra barcos de la flotilla que se encontraban en territorio marítimo tunecino, en un nuevo atropello al Derecho Internacional perpetrado por el gobierno de Benjamín Netanyahu para evitar que la flotilla salga hacia Gaza, la franja palestina que se encuentra bajo un asedio total de Israel, en lo que organizaciones internacionales califican ya como actos de genocidio.

Todos los intentos anteriores de que embarcaciones alcancen Gaza fueron frustrados por operaciones militares israelíes en aguas internacionales, en desacato al derecho marítimo.

En esta ocasión, dado que siete mexicanos forman parte de la flotilla, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que " mediante canales diplomáticos, (la Cancillería) ha solicitado al Gobierno de Israel que, ante cualquier eventualidad en ese país, se respeten los derechos de las personas mexicanas y se les facilite la asistencia y protección consular con base en las convenciones internacionales en la materia".