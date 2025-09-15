Beca Institucional IPN 2025-2026: registro para recibir apoyos de hasta $6,600

La convocatoria de la Beca Institucional IPN establece montos y fechas para el ciclo 2025-2026.. Foto: Pixabay/ Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto Politécnico Nacional (IPN) abrió la convocatoria para la Beca Institucional correspondiente al periodo escolar 26/1 del ciclo 2025-2026. Este apoyo económico busca incentivar la permanencia, la conclusión de estudios, la continuación en el siguiente nivel educativo y el fortalecimiento de actividades académicas de los estudiantes del Politécnico.

La beca está dirigida a alumnos de nivel medio superior y superior que cursen en modalidad escolarizada, no escolarizada o mixta. La convocatoria señala que es requisito fundamental que el solicitante se encuentre en situación escolar regular en el momento de la solicitud.

Fechas y montos del apoyo

El beneficio se otorgará durante el periodo escolar 26/1 del ciclo 2025-2026, es decir, de agosto de 2025 a enero de 2026.

El monto económico depende del nivel educativo: los estudiantes de nivel medio superior recibirán $5,700 pesos y los de nivel superior obtendrán $6,600 pesos.

La convocatoria aclara que estos montos son únicos por estudiante y cubren la duración total del periodo escolar. Los depósitos se realizan a través de una cuenta bancaria a nombre del becario, la cual debe estar activa y ser compatible con transferencias electrónicas.

Requisitos específicos

Para poder acceder al beneficio, los aspirantes deben cumplir con requisitos generales y específicos:

Tener un promedio general mínimo de 7.0 al momento de la postulación.

Estar inscritos en un programa académico de nivel medio superior o superior del IPN en cualquiera de sus modalidades: escolarizada, no escolarizada o mixta.

Mantener situación escolar regular, es decir, no tener asignaturas reprobadas ni rezago académico.

En caso de que el solicitante sea de nuevo ingreso o haya realizado un cambio de programa académico, se requiere presentar el certificado de estudios del nivel educativo inmediato anterior. Este documento sirve como comprobante de historial académico y será validado por la institución.

Documentación y procesos del trámite

El proceso de registro y validación de solicitudes se lleva a cabo a través del Sistema Informático de Becas (SIBec), plataforma en línea que concentra la información de los aspirantes. Dentro del sistema se genera automáticamente el acuse de solicitud y la carta compromiso, documentos indispensables para formalizar la postulación.

En los casos aplicables, el estudiante deberá adjuntar el certificado de estudios previo para acreditar su promedio general y su condición académica.

La Dirección de Administración Escolar (DAE) del IPN es la encargada de validar los datos. Esta dependencia carga en el sistema la credencial expedida por la Dirección de Apoyos a Estudiantes y los registros académicos provenientes del Sistema de Administración Escolar (SAES), con lo que se confirma la situación escolar regular del solicitante.

Compatibilidad

La Beca Institucional del IPN es compatible únicamente con la BEIFI (Beca de Estímulo Institucional de Formación de Investigadores), otro programa de apoyo económico interno del Politécnico. Esto significa que los estudiantes no pueden combinar este apoyo con becas externas o de otros programas federales, estatales o privados.

Fechas de registro

El registro y envío de documentos para la Beca Institucional IPN 26/1 está abierto del 26 de septiembre al 3 de octubre de 2025 para la mayoría de los planteles. En el caso de la UPIBI, el plazo de registro será del 13 al 17 de octubre de 2025. Los estudiantes interesados deben consultar con su unidad académica las fechas exactas y los procedimientos adicionales, ya que algunos trámites pueden variar según la escuela o centro de estudios.

El IPN mantiene la convocatoria disponible en el sitio oficial de la Dirección de Apoyos a Estudiantes y recomienda a los solicitantes revisar de manera constante los avisos publicados para cumplir con plazos y requisitos.