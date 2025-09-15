Comando armado roba agencia automotriz en Acapulco; policía recupera cinco vehículos

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Fuerzas federales y estatales abatieron a un hombre, detuvieron a otros tres y recuperaron cinco vehículos luego que un comando armado asaltó la agencia automotriz Cresta en Acapulco.

Este día, a las 15:18 horas, hombres con rifles de asalto irrumpieron en la agencia de vehículos Cresta en la avenida Farallón del Obispo de Acapulco.

Ahí sometieron y amarraron a los guardias de seguridad para luego llevarse “aproximadamente” ocho vehículos. Los asaltantes se fugaron con dirección a la colonia La Garita.

Tras el reporte se inició una persecución hacía la autopista del Sol. En el kilómetro 365, cerca de la caseta de cobro La Venta, el grupo armado ingresó en sentido contrario donde se registró un enfrentamiento armado.

El saldo fue de un pistolero muerto, tres detenidos y cinco unidades recuperadas.

Fueron aseguradas cinco camionetas: una Cupra, una marca Ford tipo Lobo, Chevrolet tipo Tahoe y Volkswagen tipo Tiguan y Amarok.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó en un comunicado de prensa que en relación al atraco a la agencia automotriz se había logrado la detención de tres personas y la recuperación de cinco vehículos sustraídos del lugar.

En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La FGE aseguró que continuará las indagatorias y dará a conocer los avances conforme se obtengan nuevos elementos.

Los automóviles y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que el cuerpo de uno de los presuntos asaltantes fue llevado al Servicio Médico Forense.