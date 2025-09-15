Guanajuato
Hallan fosa clandestina en Guanajuato; FiscalÃa recupera 17 cuerposLa FiscalÃa General del Estado tardÃ³ 18 dÃas en revelar el hallazgo de la fosa clandestina.
GUANAJUATO, Gto. (apro).- A 18 dÃas del hallazgo de una fosa clandestina en la capital de Guanajuato, la FiscalÃa General del Estado revelÃ³ que en el sitio se encontraron restos que corresponden a 17 personas, de las cuales 13 fueron identificadas pero solo a siete familias se les ha notificado.
El municipio de Guanajuato se habÃa mantenido ajeno a las fosas clandestinas con mÃºltiples cuerpos, pero el 28 de agosto pasado la FiscalÃa del Estado encontrÃ³ restos inhumados de manera clandestina en la comunidad Hacienda de Guadalupe, que se encuentra en los lÃmites con Irapuato.
Aunque durante semanas no dieron informaciÃ³n sobre el nÃºmero de personas encontradas en el sitio, este lunes a travÃ©s de un comunicado de prensa la FiscalÃa de Guanajuato dio a conocer algunos detalles como que el sitio era utilizado para dejar los restos en fechas distintas.
"Peritos antropÃ³logos forenses trabajan en el establecimiento de las temporalidades en que los restos fueron depositados en el sitio, habiÃ©ndose determinado hasta ahora que no se trata de un solo evento, sino de un acumulado de hechos ocurrido en distintos momentos".
Los tiempos en que ocurriÃ³ la inhumaciÃ³n clandestina representa para la FiscalÃa estatal una lÃnea de investigaciÃ³n para hacer un anÃ¡lisis de contextos y asÃ avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Actualmente se integra la carpeta de investigaciÃ³n 107494/2025, con los indicios encontrados entre un plantÃo de agave, donde se encontraron los restos humanos.
En Guanajuato capital, de acuerdo con los registros de la FiscalÃa local, han sido encontradas tres fosas clandestinas: en la comunidad el Chorro con una persona inhumada, otra en las inmediaciones del TÃºnel de la Enredaderas, tambiÃ©n con los restos de una persona. El de la comunidad Hacienda de Guadalupe es el mÃ¡s numeroso con los restos de 17 individuos.
Recientemente, a principios de agosto pasado, fue localizada una de las fosas mÃ¡s grandes de las que se tiene registro en el estado: en La Calera, comunidad del municipio de Irapuato, se encontraron los restos de 31 personas, y el cierre de informaciÃ³n por parte de la FiscalÃa llevÃ³ a colectivos de bÃºsqueda de personas desaparecidas a reclamar la participaciÃ³n de las vÃctimas en los trabajos.
En el caso de la fosa de Guanajuato capital, la FiscalÃa local asegurÃ³ que se convocÃ³ a familiares de personas desaparecidas a participar en los trabajos de campo.
"En un ejercicio de transparencia y respeto hacia las familias, la FiscalÃa hizo un llamado a las personas que asÃ lo desearan a presenciar o participar en las labores ministeriales realizadas en campo, en apego a los protocolos vigentes", seÃ±ala el comunicado de prensa difundido por la FiscalÃa General del Estado.