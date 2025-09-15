GUANAJUATO, Gto. (apro).- A 18 dÃ­as del hallazgo de una fosa clandestina en la capital de Guanajuato, la FiscalÃ­a General del Estado revelÃ³ que en el sitio se encontraron restos que corresponden a 17 personas, de las cuales 13 fueron identificadas pero solo a siete familias se les ha notificado.

El municipio de Guanajuato se habÃ­a mantenido ajeno a las fosas clandestinas con mÃºltiples cuerpos, pero el 28 de agosto pasado la FiscalÃ­a del Estado encontrÃ³ restos inhumados de manera clandestina en la comunidad Hacienda de Guadalupe, que se encuentra en los lÃ­mites con Irapuato.

Aunque durante semanas no dieron informaciÃ³n sobre el nÃºmero de personas encontradas en el sitio, este lunes a travÃ©s de un comunicado de prensa la FiscalÃ­a de Guanajuato dio a conocer algunos detalles como que el sitio era utilizado para dejar los restos en fechas distintas.

"Peritos antropÃ³logos forenses trabajan en el establecimiento de las temporalidades en que los restos fueron depositados en el sitio, habiÃ©ndose determinado hasta ahora que no se trata de un solo evento, sino de un acumulado de hechos ocurrido en distintos momentos".

Los tiempos en que ocurriÃ³ la inhumaciÃ³n clandestina representa para la FiscalÃ­a estatal una lÃ­nea de investigaciÃ³n para hacer un anÃ¡lisis de contextos y asÃ­ avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Actualmente se integra la carpeta de investigaciÃ³n 107494/2025, con los indicios encontrados entre un plantÃ­o de agave, donde se encontraron los restos humanos.

En Guanajuato capital, de acuerdo con los registros de la FiscalÃ­a local, han sido encontradas tres fosas clandestinas: en la comunidad el Chorro con una persona inhumada, otra en las inmediaciones del TÃºnel de la Enredaderas, tambiÃ©n con los restos de una persona. El de la comunidad Hacienda de Guadalupe es el mÃ¡s numeroso con los restos de 17 individuos.

Recientemente, a principios de agosto pasado, fue localizada una de las fosas mÃ¡s grandes de las que se tiene registro en el estado: en La Calera, comunidad del municipio de Irapuato, se encontraron los restos de 31 personas, y el cierre de informaciÃ³n por parte de la FiscalÃ­a llevÃ³ a colectivos de bÃºsqueda de personas desaparecidas a reclamar la participaciÃ³n de las vÃ­ctimas en los trabajos.

En el caso de la fosa de Guanajuato capital, la FiscalÃ­a local asegurÃ³ que se convocÃ³ a familiares de personas desaparecidas a participar en los trabajos de campo.