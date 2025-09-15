LFT: ¿Es legal grabar a tu jefe si te grita en el trabajo?

La LFT considera el maltrato verbal como hostigamiento y detalla obligaciones para los empleadores.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El tema de grabar a un jefe cuando grita o agrede verbalmente a un trabajador ha generado debate en los centros laborales. En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoce el derecho de las personas trabajadoras a desenvolverse en ambientes libres de violencia, discriminación o maltrato. Dentro de esta protección, el hostigamiento laboral se considera una conducta sancionable y, en ciertos casos, las grabaciones pueden utilizarse como evidencia para respaldar denuncias de agresión verbal en el trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Concubinato: ¿Qué derechos tiene una persona tras la separación?

Lo que establece la LFT sobre hostigamiento

El artículo 3 Bis de la Ley Federal del Trabajo define el hostigamiento como el ejercicio de poder en una relación de subordinación que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. En este contexto, gritos, humillaciones, insultos o lenguaje ofensivo de manera reiterada constituyen una forma de hostigamiento laboral.

La ley obliga a los empleadores a garantizar un ambiente laboral libre de violencia y a establecer medidas de prevención y sanción frente a este tipo de conductas. Cuando un trabajador recibe gritos constantes o trato ofensivo por parte de un superior, puede documentar la situación y utilizar las pruebas en instancias legales para demostrar la existencia de hostigamiento.

¿Es legal grabar a un jefe que grita?

El uso de grabaciones en un conflicto laboral depende de la participación de la persona trabajadora en la conversación. Cuando el empleado está presente y es parte de lo que se registra, la grabación puede considerarse válida como prueba en un juicio laboral o en una denuncia ante las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Te puede llamar tu jefe fuera del horario laboral? Así aplica el nuevo derecho a la desconexión

Esto significa que un trabajador que es agredido verbalmente puede grabar la situación sin necesidad de autorización de su jefe, siempre y cuando él mismo forme parte de la interacción. De esta manera, se legitima la grabación como evidencia para acreditar un trato ofensivo o un ambiente hostil.

No obstante, la ley y criterios judiciales establecen límites. Una grabación obtenida en conversaciones privadas en las que el trabajador no participa puede considerarse una invasión a la privacidad y no ser aceptada como prueba. Asimismo, la difusión pública de una grabación fuera del ámbito legal puede generar responsabilidades por violar derechos de imagen o intimidad.

Uso de las grabaciones como prueba

Las juntas de conciliación y arbitraje, así como los tribunales laborales, pueden admitir grabaciones de audio o video cuando se demuestra que el trabajador participó en la conversación. Estas grabaciones deben ser claras, sin alteraciones y directamente relacionadas con los hechos denunciados.

La validez de la prueba dependerá del contexto. Si se comprueba que la grabación documenta insultos, gritos o expresiones humillantes de un jefe hacia un trabajador, puede fortalecer un caso de hostigamiento laboral. También sirve para respaldar la decisión de rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el empleado, en caso de que la situación sea insostenible.

Consecuencias del hostigamiento laboral

La LFT establece que los trabajadores tienen derecho a la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad cuando sufren agresiones por parte del empleador o de representantes de la empresa. En este caso, la persona trabajadora puede reclamar indemnización constitucional, salarios caídos y otras prestaciones.

Además, los empleadores pueden enfrentar sanciones administrativas si no previenen o corrigen conductas de hostigamiento. La autoridad laboral puede intervenir para garantizar que la empresa cumpla con las obligaciones de proteger la integridad de su personal.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Qué puede hacer un trabajador

Si un trabajador es víctima de gritos o maltrato verbal en su centro laboral, puede seguir varios pasos:

Documentar la situación mediante grabaciones en las que participe, correos electrónicos, mensajes o testigos que corroboren los hechos.

Reportar la conducta al área de Recursos Humanos o a la instancia interna que corresponda en la empresa.

Presentar una denuncia formal ante la Secretaría del Trabajo o los tribunales laborales, acompañada de la grabación como prueba.

Solicitar la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad, si la agresión hace imposible continuar en el empleo.

Límites y aclaraciones

Aunque la LFT no contiene un apartado específico sobre grabaciones, las interpretaciones judiciales han permitido reconocerlas como pruebas válidas en casos de hostigamiento laboral cuando la persona afectada participa en ellas.

Sin embargo, no existe uniformidad absoluta en todos los tribunales, y la aceptación de las grabaciones puede variar según el caso. El trabajador debe asegurarse de que la evidencia esté vinculada directamente a la agresión y no involucre a terceros ajenos a la situación.

Importancia de conocer la La Ley Federal del Trabajo

La posibilidad de grabar a un jefe que agrede verbalmente representa una herramienta para los trabajadores que buscan proteger sus derechos. La Ley Federal del Trabajo ofrece un marco legal para denunciar y sancionar el hostigamiento, y la evidencia obtenida de manera legítima puede ser determinante en la resolución de un conflicto laboral.

En los centros de trabajo, la prevención de la violencia y el respeto a la dignidad de las personas trabajadoras son obligaciones patronales. Ante cualquier forma de hostigamiento, la documentación adecuada, incluidas las grabaciones, refuerza la protección legal del empleado y facilita la intervención de las autoridades.