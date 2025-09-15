Lluvias fuertes e intensas este martes 16 de septiembre: alerta por descargas elÃ©ctricas y granizo

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Este martes 16 de septiembre se esperan desde chubascos hasta lluvias muy fuertes con puntuales intensas en varias entidades del paÃ­s, de acuerdo con el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN).

Todas las precipitaciones pronosticadas podrÃ­an estar acompaÃ±adas con descargas elÃ©ctricas y caÃ­da de granizo, destacÃ³ el organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua), que alertÃ³ sobre posibles encharcamientos e inundaciones.

Se pronostica que, durante la noche del lunes y madrugada del martes, la circulaciÃ³n de la tormenta tropical Mario, mantendrÃ¡ condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Baja California Sur y lluvias fuertes en Baja California.

A su vez, el monzÃ³n mexicano ocasionarÃ¡ lluvias puntuales intensas en Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Durango (oeste y sur) y Nayarit.

Por otro lado, canales de baja presiÃ³n sobre el occidente, centro, sur y sureste del paÃ­s, en interacciÃ³n con el desplazamiento de la onda tropical nÃºmero 32 sobre el centro y sur mexicano, la cual se asocia a una zona de baja presiÃ³n con probabilidad para desarrollo ciclÃ³nico al sur del territorio nacional, aunado a la entrada de humedad del mar Caribe, propiciarÃ¡n lluvias puntuales intensas en Puebla (este y norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (oeste y sur), lluvias muy fuertes en regiones de Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo, lluvias fuertes en Hidalgo, Estado de MÃ©xico, Morelos, Ciudad de MÃ©xico y Tlaxcala, ademÃ¡s de chubascos en Aguascalientes, Guanajuato y QuerÃ©taro.

Se prevÃ© la aproximaciÃ³n de una nueva tropical a la penÃ­nsula de YucatÃ¡n. Por su parte, otro canal de baja presiÃ³n en el noreste del paÃ­s en combinaciÃ³n con la entrada de humedad del golfo de MÃ©xico e inestabilidad atmosfÃ©rica en niveles altos, originarÃ¡n lluvias puntuales muy fuertes en San Luis PotosÃ­, lluvias fuertes en Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas y Zacatecas, y chubascos en Coahuila y Aguascalientes.

Todas las lluvias mencionadas, estarÃ¡n acompaÃ±adas con descargas elÃ©ctricas, rachas de viento y posible caÃ­da de granizo.

Se desplaza la onda tropical 32

Para el martes, la tormenta tropical Mario se ubicarÃ¡ frente a las costas de Baja California Sur, su circulaciÃ³n ocasionarÃ¡ lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California y Baja California Sur.

El monzÃ³n mexicano generarÃ¡ lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit. Por otro lado, el ingreso de humedad del golfo de MÃ©xico, ocasionarÃ¡ chubascos y lluvias fuertes en el noreste del paÃ­s.

Un canal de baja presiÃ³n se extenderÃ¡ sobre el norte, centro y sur del territorio nacional, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, ademÃ¡s del oriente.

La onda tropical nÃºmero 32 se desplazarÃ¡ sobre el occidente de la RepÃºblica Mexicana y asociada con una zona de baja presiÃ³n con probabilidad para desarrollo ciclÃ³nico, ocasionarÃ¡n lluvias fuertes a muy fuertes la regiÃ³n mencionada.

Finalmente, una nueva onda tropical (nÃºmero 33) se desplazarÃ¡ sobre la PenÃ­nsula de YucatÃ¡n, generando lluvias fuertes a muy fuertes en dicha PenÃ­nsula.

Valle de MÃ©xico

Durante la maÃ±ana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la regiÃ³n y frÃ­o con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de MÃ©xico y en la Ciudad de MÃ©xico; las cuales se acompaÃ±arÃ¡n con descargas elÃ©ctricas. Dichas lluvias podrÃ­an originar el incremento en los niveles de rÃ­os y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mÃ­nima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 13 a 15 Â°C y la mÃ¡xima de 22 a 24 Â°C. Para Toluca, Edo. MÃ©x., se prevÃ© una temperatura mÃ­nima de 8 a 10 Â°C y una mÃ¡xima de 20 a 22 Â°C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrÃ­an ocasionar la caÃ­da de Ã¡rboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrÃ­an reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de rÃ­os y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrÃ­an ocasionar la caÃ­da de Ã¡rboles y anuncios publicitarios.

PronÃ³stico de lluvias para el martes 16 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (este y sur), Tabasco (centro y sur) y Chiapas (norte y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Puebla, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico y Morelos.

PronÃ³stico de temperaturas para el martes 16 de septiembre:

Temperaturas mÃ¡ximas de 40 a 45 Â°C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, MichoacÃ¡n, Morelos y Guerrero.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de MÃ©xico, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

PronÃ³stico de viento y oleaje para el martes 16 de septiembre: