Lluvias fuertes e intensas este martes 16 de septiembre: alerta por descargas elÃ©ctricas y granizo

Clima
Lluvias fuertes e intensas este martes 16 de septiembre: alerta por descargas elÃ©ctricas y granizoOndas tropicales 32 y 33 provocarÃ¡n precipitaciones con riesgo de inundaciones y encharcamientos. Este es el pronÃ³stico por entidad
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Este martes 16 de septiembre se esperan desde chubascos hasta lluvias muy fuertes con puntuales intensas en varias entidades del paÃs, de acuerdo con el Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN).
Todas las precipitaciones pronosticadas podrÃan estar acompaÃ±adas con descargas elÃ©ctricas y caÃda de granizo, destacÃ³ el organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua), que alertÃ³ sobre posibles encharcamientos e inundaciones.
Se pronostica que, durante la noche del lunes y madrugada del martes, la circulaciÃ³n de la tormenta tropical Mario, mantendrÃ¡ condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Baja California Sur y lluvias fuertes en Baja California.
A su vez, el monzÃ³n mexicano ocasionarÃ¡ lluvias puntuales intensas en Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Durango (oeste y sur) y Nayarit.
Por otro lado, canales de baja presiÃ³n sobre el occidente, centro, sur y sureste del paÃs, en interacciÃ³n con el desplazamiento de la onda tropical nÃºmero 32 sobre el centro y sur mexicano, la cual se asocia a una zona de baja presiÃ³n con probabilidad para desarrollo ciclÃ³nico al sur del territorio nacional, aunado a la entrada de humedad del mar Caribe, propiciarÃ¡n lluvias puntuales intensas en Puebla (este y norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (oeste y sur), lluvias muy fuertes en regiones de Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo, lluvias fuertes en Hidalgo, Estado de MÃ©xico, Morelos, Ciudad de MÃ©xico y Tlaxcala, ademÃ¡s de chubascos en Aguascalientes, Guanajuato y QuerÃ©taro.
Se prevÃ© la aproximaciÃ³n de una nueva tropical a la penÃnsula de YucatÃ¡n. Por su parte, otro canal de baja presiÃ³n en el noreste del paÃs en combinaciÃ³n con la entrada de humedad del golfo de MÃ©xico e inestabilidad atmosfÃ©rica en niveles altos, originarÃ¡n lluvias puntuales muy fuertes en San Luis PotosÃ, lluvias fuertes en Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas y Zacatecas, y chubascos en Coahuila y Aguascalientes.
Todas las lluvias mencionadas, estarÃ¡n acompaÃ±adas con descargas elÃ©ctricas, rachas de viento y posible caÃda de granizo.
Se desplaza la onda tropical 32
Para el martes, la tormenta tropical Mario se ubicarÃ¡ frente a las costas de Baja California Sur, su circulaciÃ³n ocasionarÃ¡ lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California y Baja California Sur.
El monzÃ³n mexicano generarÃ¡ lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit. Por otro lado, el ingreso de humedad del golfo de MÃ©xico, ocasionarÃ¡ chubascos y lluvias fuertes en el noreste del paÃs.
Un canal de baja presiÃ³n se extenderÃ¡ sobre el norte, centro y sur del territorio nacional, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, ademÃ¡s del oriente.
La onda tropical nÃºmero 32 se desplazarÃ¡ sobre el occidente de la RepÃºblica Mexicana y asociada con una zona de baja presiÃ³n con probabilidad para desarrollo ciclÃ³nico, ocasionarÃ¡n lluvias fuertes a muy fuertes la regiÃ³n mencionada.
Finalmente, una nueva onda tropical (nÃºmero 33) se desplazarÃ¡ sobre la PenÃnsula de YucatÃ¡n, generando lluvias fuertes a muy fuertes en dicha PenÃnsula.
Valle de MÃ©xico
Durante la maÃ±ana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la regiÃ³n y frÃo con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de MÃ©xico y en la Ciudad de MÃ©xico; las cuales se acompaÃ±arÃ¡n con descargas elÃ©ctricas. Dichas lluvias podrÃan originar el incremento en los niveles de rÃos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
La temperatura mÃnima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 13 a 15 Â°C y la mÃ¡xima de 22 a 24 Â°C. Para Toluca, Edo. MÃ©x., se prevÃ© una temperatura mÃnima de 8 a 10 Â°C y una mÃ¡xima de 20 a 22 Â°C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrÃan ocasionar la caÃda de Ã¡rboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.
Riesgos
- Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrÃan reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de rÃos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
- Las rachas fuertes de viento podrÃan ocasionar la caÃda de Ã¡rboles y anuncios publicitarios.
PronÃ³stico de lluvias para el martes 16 de septiembre:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (este y sur), Tabasco (centro y sur) y Chiapas (norte y este).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Puebla, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico y Morelos.
PronÃ³stico de temperaturas para el martes 16 de septiembre:
- Temperaturas mÃ¡ximas de 40 a 45 Â°C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
- Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.
- Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, MichoacÃ¡n, Morelos y Guerrero.
- Temperaturas mÃnimas de 0 a 5 Â°C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de MÃ©xico, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.
PronÃ³stico de viento y oleaje para el martes 16 de septiembre:
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costa occidental de la PenÃnsula de Baja California y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec).
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.