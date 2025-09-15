Beca Rita Cetina

Reportan fallas en el primer día de registro de la Beca Rita Cetina para secundaria

Los problemas en el sitio generaron molestia entre usuarios de redes sociales
lunes, 15 de septiembre de 2025 · 20:50

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el primer día del registro en línea para inscribir a estudiantes de primer año de secundaria a la Beca Rita Cetina, la página de internet dispuesta por la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó fallas y causó molestia en los interesados.

Al intentar entrar al sitio www.becaritacetina.gob.mx que generó la SEP para hacer el registro, en el buscador de Safari se lee “no puede abrir la página porque no encuentra el servidor”.

Cuando se intenta entrar con Chrome, se lee “No se puede acceder a este sitio. Revisa que no haya errores de ortografía en becaritacetina.gob.mx”.

Hasta el cierre de esta edición, la SEP, encabezada por Mario Delgado, no había ofrecido ninguna explicación por la falla.

El pasado viernes 12, la SEP anunció que el lunes 15 de septiembre se abriría el registro en línea para que los estudiantes de nuevo ingreso a secundarias públicas puedan obtener la Beca Universal “Rita Cetina” en educación básica.

 

 

Agregó que el registro estará disponible del 15 al 30 de septiembre en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx.

La falla en el sitio generó molestia entre usuarios de redes sociales, al grado de que el tema se convirtió en tendencia en Google.

 

 

El usuario de X @doorsasus escribió: “Todo un fraude del @GobiernoMX lo de la Beca Rita Cetina, desde las 12AM la página está caída y no se puede hacer el registro, vaya decepción. @SEP_mx @SEGOB_mx @Claudiashein dan una fecha y tiran la página para que no todos se puedan registrar, fraude”.

 

 

Pese a la falla en la plataforma, el titular de la SEP, Mario Delgado, difundió un video en su cuenta de X para invitar a los padres de familia y tutores a ingresar a la página. Agregó el lema “¡No se queden fuera!”.

 

 

Beca Rita Cetina Educación Mario Delgado

