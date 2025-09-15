Sube a 14 el número de muertos por explosión en Iztapalapa

Nacional
Sube a 14 el número de muertos por explosión en IztapalapaTras la explosión del 10 de septiembre suman 39 personas hospitalizadas, 30 ya fueron dadas de alta.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Salud dio a conocer este lunes 15 de septiembre que se elevó a 14 el número de fallecidos por la explosión de una pipa con gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa.
En su cuenta en la red social X, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX informó sobre la muerte de una personas más que se encontraba hospitalizada.
La lista de las víctimas de la explosión es la siguiente:
• 39 personas permanecen hospitalizadas
• 30 han sido dadas de alta
• 14 personas lamentablemente fallecieron
La tarde del miércoles 10 de septiembre se registró una explosión sobre Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del puente de la Concordia.
De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, la explosión ocurrió en una pipa de nueve mil 500 litros de capacida