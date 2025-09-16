Alejandra Cuevas Morán acusa a Kenia López de silencio ante abusos de Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En un mensaje publicado en la red social X, Alejandra Cuevas Morán, quien estuvo encarcelada durante 528 días por cargos que califica como fabricados por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, lanzó duras críticas contra la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados.

Cuevas Morán reprochó a López su silencio frente a los abusos de poder del fiscal, priorizando en su lugar apariciones públicas como el reciente Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre.

El tuit de Cuevas Morán responde directamente a una publicación de López Rabadán, donde la legisladora del PAN celebró su asistencia al desfile, destacando el regreso de la representación congressional tras tres años de ausencia y enfatizando el rol de las mujeres en las Fuerzas Armadas. “Por ti, por tu mamá, por tu hermana, por tu hija, por tu esposa, por tu abuela, por TODAS: ¡Viva México!”, escribió López, acompañando su mensaje con fotos del evento junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, Cuevas Morán contrapuso esta narrativa con su experiencia personal de sufrimiento. En su mensaje, expuso cómo Gertz Manero la separó de su madre mediante “delitos fabricados”, impidiéndole despedirse de ella antes de su muerte.

Además, denunció que fue perseguida y su familia “rota en mil pedazos” por las acciones del fiscal. La frase principal de crítica resume el reproche: “Y tú, con tu silencio, prefieres la foto antes que nombrar al hombre que nos destruye. Eso no es representación, es traición.”

Esta no es la primera vez que Cuevas Morán denuncia públicamente a Gertz Manero. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su liberación inmediata al determinar que las acusaciones por omisión de cuidados a Federico Gertz Manero, hermano del fiscal, carecían de fundamento legal.

Audios filtrados revelaron presiones del fiscal sobre funcionarios judiciales para mantenerla en prisión.

Recientemente, en junio de 2025, Cuevas presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por detención arbitraria y persecución, lo que la obligó al exilio por amenazas institucionales.

Cuevas urgió a López Rabadán a revivir un juicio político contra el fiscal en el Congreso, argumentando que su posición como presidenta le otorga el poder para fijar agenda y exigir rendición de cuentas. “No es que no pueda, es que decide no hacerlo”, respondió Cuevas a un usuario que cuestionaba su enfoque.