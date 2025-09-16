Amenazan ahora las tormentas Narda y Gabrielle; lluvias intensas el miércoles en estas entidades

Probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México este miércoles. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Meteorológico Nacional informó que una zona de baja presión ubicada frente a las costas del Pacífico tiene 70 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y podría dar lugar a la tormenta Narnia; del lado del Atlántico se formaría Gabrielle, con 90 por ciento para desarrollo ciclónico en 48 horas.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene para este miércoles 17 de septiembre su pronóstico de lluvias fuertes y muy fuertes con puntuales intensas en al menos 14 entidades.

Durante la tarde-noche del martes y madrugada del día miércoles, la circulación del ciclón tropical Mario frente a la costa occidental de Baja California Sur, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Baja California, adicionalmente vientos fuertes y oleaje elevado en la costa occidental de dicha península.

La zona de #BajaPresión ubicada frente a las costas del #Pacífico central mexicano, mantiene 70 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 90 % en 7 días. Se mantiene en vigilancia ya que podría evolucionar a #CiclónTropical en los próximos días ?? pic.twitter.com/kxZKBxh93N — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2025

Asimismo, debido a que Mario se desplazará hacia el noroeste e ingresará a una zona con temperaturas del mar menos favorables, se prevé un rápido debilitamiento del sistema al final del día.

El monzón mexicano aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. El ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originará chubascos y lluvias fuertes en el noreste de la República Mexicana.

Se vigilan dos zonas de #BajaPresión con probabilidad de desarrollo ciclónico, localizadas en el océano #Atlántico. Por ahora no representan riesgo para #México ?? pic.twitter.com/JxUvgonD4g — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 17, 2025

Un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro del territorio nacional en combinación con el paso de la onda tropical número 32, que se desplazará sobre el occidente de México y la cual se asocia con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del país.

Durante el periodo de pronóstico, se pronostica que la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico absorba a la onda tropical número 32.

Otro canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, interactuarán con la aproximación de la nueva onda tropical número 33 a las costas de Quintana Roo, por lo que se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas.

Fuertes rachas de viento

Para el miércoles, los remanentes del ciclón tropical Mario en interacción con una vaguada en altura, generarán fuertes rachas de viento, chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California.

Por otra parte, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit, así como lluvias puntuales intensas en Sinaloa.

Simultáneamente, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, continuará intensificándose y se localizará al suroeste de las costas de Colima y Michoacán.

Su circulación propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional; así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

A su vez, un canal de baja presión sobre el norte, centro y oriente del territorio nacional, originará chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas. Asimismo, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, provocará intervalos de chubascos en el noreste de la República Mexicana.

Por su parte, la vaguada monzónica se mantendrá próxima al Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en combinación con la onda tropical número 33 que ingresará a Quintana Roo, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 17 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Veracruz (sur), Guerrero (este), Oaxaca (oeste) y Chiapas (norte y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 17 de septiembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 17 de septiembre: