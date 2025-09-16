Encuentran en Tijuana cuerpos sin vida de elementos de la GN que tenían 15 días desaparecidos. Foto: Cuartoscuro

BAJA CALIFORNIA (apro).- Con huellas de violencia, tortura y en estado de descomposición, fueron encontrados dos cuerpos que coinciden con la descripción de los elementos de la Guardia Nacional (GN) que, desde el pasado 30 de agosto, estaban en calidad de perdidos en el municipio de Tijuana, Baja California.

El hallazgo fue en la colonia Nido de las Águilas, al sur de dicha ciudad fronteriza, y pasadas las 22:30 horas del lunes; conforme a los datos generales, fue en las inmediaciones de un arroyo, donde los vecinos reportaron haber visto uno de los cuerpos.

Posteriormente, el otro cadáver estaba dentro de un pozo, en la misma zona; una de las víctimas tenía un cable eléctrico enrollado en el cuello.

La fiscal general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, confirmó este martes 16 de septiembre el hallazgo, según declaró a la prensa local.

Esto, a un día de haber informado a medios de comunicación la detención de Felipe “N”, alias “El Pantera”, generador de violencia en la entidad y con quien habrían discutido los elementos en el bar “Los dos amigos”, en la colonia Tijuana.

Según la investigación, a pesar del altercado, los elementos y “El Pantera” supuestamente hicieron las pases y fueron invitados a seguir con el convivio en otra zona; después de abordar un vehículo, ya no se supo de ellos.

Esto, en referencia a José Luis Villaseca Rodríguez, de 40 años de edad, y Omar Eliseo Alonso Padilla, de 35 años de edad. Ambos miden 1.73 metros de altura y estaban adscritos a la base ubicada en Otay, en dicha ciudad fronteriza; José Luis llevaba pantalón de mezclilla y camiseta beige clara, mientras que Omar Eliseo vestía pantalón de mezclilla azul y camiseta negra, esta última con franjas blancas en los hombros.??

La fiscal general refirió que los cuerpos indicados coinciden con la vestimenta.

“El día de ayer (lunes) fueron localizados los cuerpos. No tenemos aún las pruebas de sangre, las pruebas científicas, pero traían la misma vestimenta: uno traía una camiseta negra con una franja blanca. Los cinturones que traían decían Guardia Nacional”, detalló Andrade Ramírez.

Reiteró en estas características, pues los cuerpos estaban en evidente estado de descomposición