Encuentran a tres vietnamitas en cajuela de auto en cruce de Tijuana a EU; iba bebé de un año

BAJA CALIFORNIA (apro) .- Un conductor que planeaba cruzar desde Tijuana a Estados Unidos, solicitó ayuda a la policía tras escuchar el llanto de una menor en la parte trasera, pues al revisar se dio cuenta que viajaban tres personas de nacionalidad vietnamita, entre ellos un bebé de un año.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informaron, este martes 16 de septiembre, del hecho registrado en la garita de Otay, luego de que agentes adscritos atendieron el reporte de anomalías en un vehículo.

El ciudadano, quien maneja un automóvil Honda Accord color gris, informó a un oficial comisionado en la garita que momentos antes escuchó el llanto de un menor en la parte trasera de su unidad.

“Al inspeccionar el vehículo en compañía de la autoridad, se localizó en la cajuela a dos personas adultas, un hombre y una mujer, así como un menor de aproximadamente un año de edad”, detalló la policía local.

Como parte de la información, el conductor aseguró no conocer a las personas; funcionarios de la dependencia indicada, tras brindar atención, pedir la colaboración de un traductor y registrar datos generales, determinaron que las personas eran originarias de Vietnam.

Por lo anterior, avisaron a la central de radio y elaboraron un informe policial homologado, además de poner a disposición a las personas ante la Fiscalía General de la República (FGR), en calidad de “víctimas de tráfico humano”, según los datos oficiales.

Tras concluir el caso, las autoridades recomendaron revisar los vehículos a detalle antes de cruzar por las garitas, además de evitar -en lo posible- dejar el automóvil sin vigilancia en la vía pública o estacionamientos no seguros, y ante una situación sospechosa reportarlo a la línea de emergencia 911.

“Mula ciega”: le ponen GPS y droga

En otro caso reportado este martes por la policía municipal de Tijuana, en la colonia Santa Rosa un ciudadano manifestó haber localizado “paquetes sospechosos en su vehículo”, en un posible caso de “mula ciega”.

El afectado indicó que, al acudir a una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Popocatépetl, descendió para revisar la parte inferior de su automóvil Ford Focus, ya que en una ocasión anterior oficiales de migración le habían encontrado un dispositivo GPS.

Al realizar la inspección, el ciudadano detectó tres paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva negra, con un peso aproximado con poco más de seis kilogramos, así como un dispositivo GPS también de color negro.

Conforme a los datos oficiales, el reportante retiró los objetos y los dejó en el piso, notificando de inmediato a las autoridades respectivas.