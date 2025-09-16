EU ofrece recompensa de 5 mdd por información sobre “El Ruso”, integrante del Cártel de Sinaloa

WASHINGTON (apro). – El gobierno de Estados Unidos anunció la entrega de una recompensa de 5 millones de dólares por información que conlleve al arresto y/o condena de Juan José Ponce Félix “El Ruso”, líder de la fracción de “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa.

“La Mayiza es una poderosa fracción del Cártel de Sinaloa, una organización designada como organización terrorista extranjera, cofundada y dirigida por Ismael “El Mayo” Zambada García”, subraya el Departamento de Estado.

El gobierno de Donald Trump explica que “La Mayiza” es la encargada de la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, mariguana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia Estados Unidos dentro del Cártel de Sinaloa.

Respecto a “El Ruso”, también conocido como “Jesús Alexandro Sánchez Félix”, el Departamento de Estado establece que durante la última década ha sido acusado varias veces en los distritos central del sur de California por cargos de crimen organizado, tráfico de drogas, armas de fuego y lavado de dinero.

La recompensa de los 5 millones de dólares está autorizada por el Secretario de Estado, como parte de los esfuerzos para desmantelar la delincuencia transnacional a nivel mundial y para llevar ante la justicia a los fugitivos de los cárteles designados como organización terrorista extranjera.