Fernández Noroña presume que Emiliano González rescató a niño de una camioneta volcada (Video)Fernández Noroña compartió un video en sus redes sociales donde se ve a su colaborador rescatando a un niño de una camioneta que estaba volcada.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, presumió que su colaborador Emiliano González rescató a un niño de una camioneta volcada tras un accidente en una carretera.
Fernández Noroña subió un video en sus redes sociales, con fecha de este 14 de septiembre a las 17:23 horas, donde se aprecia un accidente automovilístico en una carretera, en él se ve a su colaborador sacando a un pequeño de una camioneta que estaba volcada.
El video fue acompañado con el escrito: “Para que sigan criticando a Emiliano. Sacó a un niño de la camioneta volcada”.
Gerardo Fernández Noroña elogió a Emiliano González, trabajador del Senado, a quien llamó héroe por intentar defenderlo de Alito Moreno.— Quinto Poder (@quintopodermex) September 15, 2025
En un video compartido por Noroña, se observa a González rescatando a un niño de una camioneta volcada en una autopista.
El colaborador de Fernández Noroña tomó notoriedad luego de que fue agredido en la penúltima sesión de Comisión Permanente en la antigua sede del Senado, cuando el senador Alejandro “Alito” Moreno subió a Tribuna a reclamarle al legislador morenista y se armó una gresca en la que se metió Emiliano González y fue empujado.
Emiliano González apareció una hora después justo a los legisladores morenistas con un collarín y un cabestrillo en la Mesa Directiva, en la que Fernández Noroña anunció que presentarían las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).