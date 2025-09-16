Instalarán megacentro de vacunación contra el sarampión en el Estadio Olímpico de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno federal instalará un mega centro de vacunación contra el sarampión en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, el miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de septiembre.

La Secretaría de Salud federal (SSA) informó que en dicho centro se ofrecerá la vacuna para personas de entre 6 meses y 49 años de edad.

El horario de atención será de las 9:00 a las 15:00 horas y las personas solicitantes solo deberán llevar su Cartilla Nacional de Salud.

La dependencia dirigida por David Kershenobich aseguró que “las vacunas son seguras y gratuitas”.

La instalación del mega centro de vacunación en el estudio de Ciudad Universitaria se da en el contexto del brote de sarampión que afecta al país.

El pasado 2 de septiembre, el titular de la SSA informó que sumaban 4 mil 353 casos y 17 fallecimientos en el país.

De ese total, en Chihuahua se han registrado más de cuatro mil casos y 16 fallecimientos, y en Coahuila, suma uno más. En la Ciudad de México se tiene el registro de seis casos.