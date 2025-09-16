Instalarán megacentro de vacunación contra el sarampión en el Estadio Olímpico de la UNAM

sarampión
Instalarán megacentro de vacunación contra el sarampión en el Estadio Olímpico de la UNAMEn dicho centro se ofrecerá la vacuna gratuita para personas de entre 6 meses y 49 años de edad, los días 17, 18 y 19, del presente mes.
CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno federal instalará un mega centro de vacunación contra el sarampión en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, el miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de septiembre.
La Secretaría de Salud federal (SSA) informó que en dicho centro se ofrecerá la vacuna para personas de entre 6 meses y 49 años de edad.
El horario de atención será de las 9:00 a las 15:00 horas y las personas solicitantes solo deberán llevar su Cartilla Nacional de Salud.
La dependencia dirigida por David Kershenobich aseguró que “las vacunas son seguras y gratuitas”.
La instalación del mega centro de vacunación en el estudio de Ciudad Universitaria se da en el contexto del brote de sarampión que afecta al país.
El pasado 2 de septiembre, el titular de la SSA informó que sumaban 4 mil 353 casos y 17 fallecimientos en el país.
De ese total, en Chihuahua se han registrado más de cuatro mil casos y 16 fallecimientos, y en Coahuila, suma uno más. En la Ciudad de México se tiene el registro de seis casos.