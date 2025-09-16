México siempre ha superado el embate de intereses mezquinos de propios y extraños: Sedena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, respaldó el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la defensa de la soberanía, ante “el embate de intereses mezquinos de propios y extraños”; también llamó a la unidad.

En su discurso durante el Desfile Militar por el 215 aniversario de la Independencia de México, aseguró que “la soberanía es el alma invencible de la nación, traducido en el poder que reside en el pueblo, para trazar su rumbo de gobierno a través de su voz, sin influencias externas”.

Agregó: “La historia nos ha enseñado que el pueblo de México nunca se rinde; se resiste, se levanta y se fortalece frente a cada rato y momentos de incertidumbre. Siempre ha superado el embate de intereses mezquinos de propios y extraños”.

Al considerar a México un país grande en territorio, por sus culturas y tradiciones, sobre todo, “por su gente llena de valentía y de amor patrio”, el titular de la Defensa llamó a “la unidad nacional para que sumemos fuerzas y desterremos las conductas antisociales que dañan al pueblo de México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia”.

Celebró el orgullo y emoción al participar en el evento en el que por primera vez una mujer es comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas y quien presidió esa parada cívico militar.

“Es histórico también porque, en contribución a la política nacional de igualdad de su gobierno, de manera inédita participarán en este importante evento más de 5 mil mujeres representando dignamente al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, quienes, además, con gran liderazgo, encabezarán los principales agrupamientos de la columna de desfile”.

Destacó el despliegue de elementos militares en el país, su participación para atender emergencias, así como en la construcción de obras públicas.

En el Desfile Militar, además de la descubierta participaron siete contingentes: Histórico y Agrupamiento de Regiones Indígenas “Josefa Ortiz Téllez-Girón”; Sistema Educativo Militar “María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador”; Defensa Nacional “María Manuela Molina”; Justicia y Paz “Gertrudis Bocanegra”.

También los contingentes de Obras para el Desarrollo del País “Juana Guadalupe Arcos”, el Plan DN-III-E y Plan Marina “María Rita de la Trinidad Pérez Jiménez”; y el Montado “Mariana Rodríguez del Toro”.